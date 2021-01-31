陳茂波指發債集資填補財赤　負面影響或較大　不宜輕率

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-31 11:40

財政司司長陳茂波今日於網誌撰文表示，氣候變化一方面帶來風險和挑戰，另一方面亦為金融業創造發展綠色和可持續金融的契機。此外，他又回應透過發債集資來應付經常性支出的建議，認為此舉很可能帶來較大負面影響，不能輕率。

陳茂波指出，上周二（26日）政府已發行25億美元綠色債券，且獲大幅超額認購。當中2051年才到期的30年期債券，超額認購達7倍，高於5年及10年期各5倍的超額認購。該30年期債券是亞洲區內政府發行最長年期的美元綠債。他解釋，長年期債券有助增加機構投資者調配資金的靈活度，長遠也有助建立債券產品的孳息曲線，為市場建立具指標作用的參考。

（財政司司長網頁截圖）

他續指，政府成立了全球首個專為發行綠色債券而設的政府類別「全球中期票據發行計劃」（Global Medium Term Note Programme），反映政府有明確計劃定期發行綠債，將提升投資市場對本港的綠債市場發展的信心。而綠色債券募集得的資金，將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動可持續發展的工務工程提供資金，助香港於巴黎協定下在2050年之前實現碳中和的目標。

或動搖外界對香港財政信心

陳茂波又提到，坊間建議政府考慮透過發債集資來應付經常性支出，他則表示，一旦投資市場認為特區政府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐怕會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率的信心。同時，很可能會導致市場擔心政府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機沽空的風險。因此，他認為政府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律，這關乎到本港金融和社會的穩定。