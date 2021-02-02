白銀淡倉遭Reddit仔挾　銀價單日曾飆11%　德商行警吿要注意泡沫

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-02 08:56

隨着由Reddit散戶推動的挾淡倉行動轉戰貴金屬市場，推動白銀價格飆升。德國商業銀行（Commerzbank）大宗商品研究主管Eugen Weinberg警吿投資者，需注意其他大宗商品的泡沫。

《新浪財經》報道，白銀2月1日一度跳升了11%以上，勢將創下11年來最大的單日漲幅，最終升9%收市。Weinberg說，購買狂潮可能會持續一段時間，其他貴金屬和大宗商品也可能將會出現上漲。

Weinberg說：「系統中流動性過剩，不僅可能在白銀中製造泡沫，而且還可能在日後形成大宗商品和其他資產類別的泡沫。」他認為，美國和歐洲央行（ECB）提供的大量流動性將繼續使某些資產價格上漲。

Weinberg強調指出，Reddit散戶湧入劣勢股票和白銀的舉動在黃金等較大規模市場上不太可能產生如此大的影響。Weinberg表示，「但鉑、鈀和其他較小規模的貴金屬可能值得關注，它們更容易持有、更容易通過ETF購買。但這也可能會涉及更大規模的商品。我甚至不排除未來散戶投資者也會談到石油，儘管這波散戶的狂熱對白銀和其他較小市場的影響可能更加明顯。」

商芝所增加白銀合約按金

在德商行呼籲投資者注意風險之際，交易所亦提高涉及白銀買賣的按金。芝商所集團（CME Group）宣布，將白銀期貨交易的保證金提高18%。

芝商所在一份聲明中表示，將白銀期貨交易的保證金從每份合約1.4萬美元上調至1.65萬美元，自2月2日起生效。

這一決定是基於「對市場波動的正常評估，以確保足夠的抵押品覆蓋」。