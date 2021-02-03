聯想集團上季多賺53%至3.95億美元　創歷來新高

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 12:36

聯想集團（0992）公布截至去年12月底止現財政年第三財季業績，權益持有人應佔溢利為3.95億元（美元‧下同），按年增加53%，為歷來新高。收入為172.45億元，按年增加22%，創新高。

公司又指出期內毛利為27.86億元，按年增加23%，毛利率為16.2%，較同期增加0.1個百分點，經營溢利為7.01億元，增幅為44%。

個人電腦市場佔有率增至25.3%

公司指出，期內個人電腦和智能設備業務收入按年增加27%至140.11億元，在全球個人電腦領域市場佔有率增加0.6個百分點至25.3%。

移動業務收入增加10%至15.21億元，與公司積極推出多個5G模型積極擴展產品組合有關，該業務亦恢復了盈利。

數據中心收入為歷來最高，按年增加2%至16.34億元，除稅前虧損按年收窄1,400萬元至3,300萬元。

組織新業務團隊推動轉型

公司指出縱使新冠肺炎爆發以來存有不確定性，惟利用順風機會以推動盈利增長，並進一步推動業務轉型。隨著包括中國在內的區域經濟體擴張步伐，及企業支出在個別領域回升，繼續把握復甦機遇，並同時增加對服務主導轉型的投資，這對長期增長及盈利能力而言屬一個好的增長機遇。

公司亦宣布新的組織架構調整，以深入推進服務導向的戰略轉型，更好把握智能化變革的發展機遇。自2021年4月1日起，將整合當前內部各業務部門的服務團隊與能力，組織全新業務團隊﹕方案服務業務集團，致力推動行業智能解決方案﹑設備服務﹑運維服務和包括設備即服務業務增長，成為實現公司轉型的核心驅動力。