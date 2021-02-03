傳螞蟻集團整改達成協議　阿里巴巴收市前跌轉升

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-03 16:35

阿里巴巴（9988）周二收市後公布第三季業績，即使表現勝預期，但今日股價大部分時間表現低迷，跌幅一度接近5%。臨近收市，《彭博》報道指，螞蟻集團整改方案與監管機構達成協議，令阿里巴巴股價由跌轉升，收報261元，升0.38%。

彭博指，協議將會讓螞蟻集團由金融科技企業，轉型為金融控股企業，使其受到銀行的資本要求。

知情人士指，有關整改的正式公告可能會在農曆新年假期開始之前公布。知情人士又指，由於螞蟻集團整改後，金融控股公司的框架太新穎，故目前未知當局批准上市需時多久。螞蟻對此拒絕置評。

主席兼首席執行官張勇周二（2日）在業績電話會議發言時，亦有談及螞蟻。他指出儘管螞蟻集團事件和針對阿里巴巴集團的反壟斷調查，給阿里巴巴的發展帶來巨大的挑戰，但這也是冷靜地反思和提升自己的重要機會。

在過去的一個季度裡面，阿里巴巴集團先後經歷了螞蟻集團由於金融科技監管環境的變化延緩上市，以及接受中國監管當局的反壟斷立案調查。張勇表示，面對反壟斷調查，集團的態度是坦誠面對，積極配合。作為連接著數億消費者和數百萬商家，承載著數萬億人民幣年度交易規模的中國零售市場，集團深刻理解平台重要的社會公共屬性，將一如既往地努力，確保所做所為不僅要符合中國法律法規的要求，同時要為消費者權益的保護、社會零售商業的數字化發展、產業的升級貢獻集團的力量，承擔所應盡的社會責任。

螞蟻業務前景及上市計劃 存重大不確定性

談及螞蟻的情況，張勇表示，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在製訂整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，集團會與市場及時溝通。