財庫局許正宇﹕國安法實施以來　本港金融系統表現強韌

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 18:35

財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員提問時指出，自實施《香港國安法》本港金融系統表現強韌，從去年6月起累計流入本港資金約500億美元；又指出從年初至今，每日的成交亦超過1,800億元，可見市場在重重挑戰下仍能保持韌性和穩定性。

許正宇指出《香港國安法》為香港建立有效維護國家安全的法律制度及執行機制，確保「一國兩制」行穩致遠，香港長期繁榮穩定。《香港國安法》的實施，扭轉了社會亂局，市民回復正常生活，香港重回發展的道路。

有國家別有用心，肆意詆譭攻擊《香港國安法》，企圖動搖香港的憲制秩序，無視香港是中華人民共和國不可分離的部分，是直轄於中央人民政府、享有高度自治的特別行政區。美國上屆政府更以此為藉口，企圖透過所謂「制裁」脅迫特區政府背棄維護國家安全的責任，通過擾亂香港的秩序來阻礙國家發展的進程，明目張膽違反國際法及國際關係基本準則，手法拙劣，行徑荒誕，特區政府對此已多次予以嚴厲譴責。

強烈反對美國霸凌行為

特區政府強烈反對有關的霸凌行為，亦絕對不會受到恫嚇。自去年11月起，美國海關及邊境保衛局規定，所有由香港出口往美國的產品，來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。美國單方面、不負責任地試圖通過新規定削弱香港在「一國兩制」下獲國家透過《基本法》賦予的單獨關稅區地位，做法野蠻，亦混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度，亦違反世界貿易組織規則。由於美國一意孤行，無意透過磋商解決爭端，特區政府已按世貿解決爭端機制，要求爭端解決委員會成立專家組審議爭端，以全力維護香港的合法利益。

特區政府已多次重申，外國政府單方面實施所謂「制裁」不符國際法，在香港亦沒有法律效力，不會對本港機構構成任何本地法律責任。事實上，所謂的制裁措施除了暴露美方的虛偽和霸凌行為外，不會對香港國際金融和貿易中心的地位構成任何影響，更加不會動搖我們維護國家主權、安全及發展利益的決心。

自從《香港國安法》實施以來，香港金融系統表現強韌，金融市場有序運作。聯繫匯率制度及各個環節運作良好，港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平，自2020年6月以來有接近500億美元的資金淨流入港元體系，反映投資者對香港金融市場持續的信心。香港證券市場市值在2020年創下47.5萬億元的歷史新高；每日平均成交額達1,295億元，較2019年上升49%；今年至今每日的成交亦超過1,800億元，可見市場在重重挑戰下仍能保持韌性和穩定性。貿易方面，受惠於內地經濟增強，以及多個主要市場的進口需求逐漸恢復，香港整體貨物出口表現在去年第四季亦有所改善，商品整體出口貨值上升5.5%。《香港國安法》為企業提供了一個穩定的經營環境，讓經濟可持續發展。

特區政府有堅定的決心與能力，維護香港的長期繁榮穩定及金融安全，令投資者可以安心在香港營運。香港同時擁有「一國之利、兩制之便」，在國家的支持下，可抓緊粵港澳大灣區和內地持續改革開放所帶來的巨大機遇，作為國際金融和貿易中心的地位不會因為別國妄為而改變。