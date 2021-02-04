黑石集團董事長蘇世民：2021年中國經濟將會強勁增長

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-04 08:30

近日，在天弘基金發起的「我的長期主義態度——世界不確定，但我仍確信」主題對話中，黑石集團董事長蘇世民指出，2021年一季度末或二季度末，隨着疫苗的投入使用，全球經濟形勢有望好轉。2021年中國經濟將會強勁增長。

《中國證券報》2月3日報道，黑石集團官網顯示，截至2020年底，黑石集團的資產管理規模超過6,100億美元。作為全球最大的資產管理公司之一，蘇世民表示，黑石集團成功的「首要原因是，不要讓顧客虧損賠錢，因為沒人會喜歡虧錢。其次，要判斷和選擇一個容易上手的領域進行投資，這個領域應該是大部分人在周期內都能成功的，或者確實是一個新的趨勢。」

對於職業生涯經歷過的多次低谷，蘇世民表示「我是在一個每隔四五年就會發生一次經濟衰退的環境下長大的。所以如果不想陷入困境的話，最需要解決的問題就是如何在時勢不佳的情況下做到不虧損，而且還要有充足的可支配資金。所以要不斷把握機會，同時也要意識到，一切事情隨時都有可能變遭，需要做的就是時刻為這些問題做好準備。」

對於2021年全球經濟，蘇世民表示，「2021年從第一季度末，或者最晚從第二季度末開始，全球情況將變得非常好。因為疫苗將會在全球範圍內廣泛投入使用，人們發現他們將很快走出困境，就能重新開始恢復正常生活。這將帶來巨大的消費支出，並帶來可觀的全球性經濟增長。」蘇世民同時認為「中國經濟在2021年將會十分強勁，並持續發展。」