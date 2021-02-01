2020 經濟高峰論壇｜林毅夫：中國經濟規模超美國或提前至2028年

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-01 13:58

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授今日出席《香港01》2020經濟高峰論壇，談及到中國經濟發展。

林毅夫稱，在「百年未有之大變局」之下，經濟是基礎。他提及到在1900年，八國聯軍攻打中國時，當時八個工業化國家的國民生產總值（GDP）佔全球的一半。在第一次世界大戰後，按照市場匯率計算，當時八大主要經濟體的經濟總量佔全球的66.7%。

他指出，在整個20世紀期間，世界經濟由8個國家來主導，尤其是美國獨大，根據市場匯率計算，2000年美國的GDP佔全球的30.6%。可是，在廿一世紀出現巨大變化，在2018年國家主席習近平提出「百年未有之大變局」，巨大變化原因是中國從改革開放以後快速增長，截至2000年中華人民共和國成立51年來，平均每年GDP增長速度9.2%。至於八大工業國在2000年的GDP佔比為全球的34.7%，美國更降至16%。

林毅夫指，他在1995年估計中國在2015年經濟規模超越美國，而按市場匯率計則於2030年超越美國，「當時被認為是天方夜譚」，但今天中國2030年經濟規模超越美國已成市場共識。

疫情令中美兩國增長差距擴大

談及到2020年爆發的新冠病毒疫情，林毅夫指出由於中國在應對疫情的工作比較好，結果根據國基會（IMF）估計，全年錄得2.3%的經濟增長，相反美國則下滑4.9%，兩國差距達7.2個百分點。相比之下，2019年美國GDP增長達2.2%；中國則達6.1%；兩者差距僅3.9百分點，反映疫情令兩國的經濟增長差距擴大。林毅夫相信，中國經濟規模超越美國的時間，更可能在2030年提前至2028年。

被問到中國人均GDP水平仍然偏低，林毅夫坦言，由於中國仍然是發展中國家，生活水平比較低是正常，但更重要看發展「態勢」。他指出，目前中國人均GDP比美國低很多，在2019年，美國人均GDP為6.5萬美元，而中國只有10,261美元，不及美國的六分之一。

但林毅夫對中國的發展抱有信心，強調要做好自己的事，發揮雙循環，預計直至2049年，按照市場匯率計算中國的人均GDP將會達到美國的一半，但考慮到中國人口是美國的4倍，意味中國的經濟規模是美國的兩倍。林毅夫更指出，由於中國的沿海城市水平生活比較高，相信2049年沿海地區的人均GDP更可以與美國處於同一水平。

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