諾輝健康招股入場13464元　引入16名基投　主營癌症篩查

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-05 10:06

諾輝健康（6606）今起至下周三（5日至10日）招股，計劃發售7,659.8萬股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。招股價介乎22.7元至26.66元，一手500股，入場費約13,464元。高盛及瑞銀為聯席保薦人，預期2月18日掛牌。

集資淨額約17.54億元。當中40%用於為醫療服務或獨立產品商業化、為進一步開發提供資金。30%資金用作為研發提供資金，15%用作潛在收購或外部引進產品。

諾輝健康是次引入16位基石投資者，合共認購1.24億美元，當中包括景順、清池資本、博裕資本、GIC、加皇環球資產管理、禮來亞洲等等。

中國首個且唯一獲批分子癌症篩查測試

公司旨在推進技術創新，並加快癌症篩查技術於中國的採用。公司於2015年11月成立，是中國結直腸癌篩查市場的先行者，根據弗若斯特沙利文，專有的非侵入性多靶點FIT-DNA測試－常衛清為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試，目標客戶為中國120百萬的結直腸癌高危人群，可讓用戶居家採集糞便樣本，避免施行具有侵入性的手術，同時取得較高測試靈敏度及特異性。

據招股書，中國結直腸癌篩查市場2019年為30億元人民幣，預期將於2030年進一步增加至198億元人民幣，複合年增長率為18.7%。

公司目前擁有兩款已上市產品，以及兩款在研產品。已商業化的兩大家居結直腸癌篩查測試產品「常衛清」及「噗噗管」面對不同風險程度的目標人群。