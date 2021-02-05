快手（1024）首掛即獲納入MSCI下月1日起生效　全日揚1.6倍

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-05 18:45

快手（1024）今日登陸本港股市，收市報300元，較招股價高出1.6倍，若成功抽中，不計手續費每手可賺1.85萬元。在正式掛牌前夕，已有分析師預期公司會循特快通道獲納入國際指數，結果今日收市後，MSCI便公布將快手納入MSCI環球標準指數（MSCI Global Standard Index）及MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Index），將在3月1日起生效。

快手今早正式掛牌時，乘其昨日暗盤的餘勇，開盤報338元，較招股價115元高出193.9%。一手100股，每手帳面淨賺22,300元。

昨日快手個別暗盤收市價達336.6元，市值已高達1.38萬億元。其中富途暗盤一度高見421元，較其他券商暗盤市場高出兩成至三成。

快手科技一手中籤率只有4%，抽500手才穩中一手。大量散戶無貨，光大新鴻基財富管理策略師溫傑給予無貨者建議，便是「絕對唔追」。他坦言，新股市況已瘋狂到部分券商的系統不勝負荷，加上下周將迎來農曆新年長假期，而美股繼續開市，「除非有信心一直升到香港開市」，否則無謂在新年期間提心吊膽。

溫傑坦言，IPO是炒短線，若是長線投資可以有其他選擇。他為持股的投資者提供一個秘訣，以開盤第一口價作準，以「升揸跌沽」為四字真言。他以醫渡科技（2158）為例，當時首日開盤報58.25元，及後直接拉升至69.8元，但數日過後跌穿58.25元時，便迅速調整至45.85元的低位。

同樣地，以昨日上市的心通醫療（2160）為例，開盤報21.5元，其後升至22.2元，但當失守21.5元，股價一度低見18.12元。

料符合快速納入國際指數機制

快手今日登場惹來市場人士注目外，有證券界人士亦預期，快手符合以快速通道納入多隻國際指數的要求。摩根大通有分析師預料，日後快手佔MSCI中國指數0.25%﹑富時中國指數0.25%﹑富時中國50指數0.5%，國企指數佔比為5%，在恒生科指佔比8%。