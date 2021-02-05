GME風暴｜美國散戶爆炒小型製藥公司　GME及AMC等失寵

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-05 13:02

《財聯社》今日（5日）報道，周四（2月4日）美股市場，散戶最早一批抱團的遊戲驛站（GameStop）、AMC院線等公司再度大跌。不過散戶的影響力依舊還在，只是焦點轉向了其它小型公司，例如小型製藥商。

值得注意的是，目前遊戲驛站交易量持續萎縮，截至2月4日美股收盤，遊戲驛站跌超40%，每股報53.5美元。AMC院線跌超20%，每股報7.09美元。

與此同時，Reddit論壇上的散戶一度推動生物製藥公司Anavex Life Sciences、Cassava Sciences和MannKind股價上漲，截至收盤Anavex Life Sciences漲超40%，每股報14.91美元。

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需要警惕的是，已經有生物製藥公司股價出現了遊戲驛站式巨幅波動，專注開發神經系統疾病藥物的Cassava Sciences周四股價就上演了過山車，Cassava本週早些時候宣布老年痴呆症療法研究取得積極進展，隨後公司股價暴漲，但周四已經掉頭向下，股價大跌逾20%。

雖然Reddit和Twitter用戶盛讚為阿爾茨海默氏病、新冠病毒和癌症研究新藥的生物技術公司，但這些新藥能否成功推向市場存在巨大的不確定性。

Jefferies醫療衛生股票策略師Jared Holz在一份報吿中表示，這表明Reddit繼續在個股交易行為中扮演重要角色。

散戶的行為已經引起了美國監管機構的注意，媒體周三引述知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）調查人員正在梳理社交媒體和論壇上的帖文，尋找是否有欺詐行為造成GameStop、AMC等股票價格異動的迹象。SEC正評估交易數據，以判斷此類帖子是否是操縱股價上漲。