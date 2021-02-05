美股收市｜GameStop逆勢跌四成　耶倫將晤監管機構商討GME風暴

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-05 05:19

美國股市連續第四個交易日上漲，標普500指數日間創歷史新高3872.42點。GameStop股價周四單日跌幅逾四成。美國財長耶倫周四召集美國證券交易委員會等監管機構開會討論由GameStop（GME）等股票零售交易引致的金融市場近期動盪，是否需要採取進一步行動。

美股收市，標準普爾500指數上漲1.09％，報3871點；納斯達克指數上漲1.23％，報13777點；道瓊斯工業平均指數收市上漲332點或1.08％，至31,055。

專研隱形矯正牙齒技術的愛齊科技（ALGN ）公佈第四季財報後，周四一路升到收市，比前一交易日升了12.63%，而無線電通信技術研發公司高通（QCOM）股價插水，大跌8.8%。

今次因為GameStop而掀起的「GME風暴」席捲全球，戲碼仍然未結束。（GettyImages）

備受關注的GameStop（GME）收市報價53.5美元，跌 42.11%，股價本周已下跌超過80%，失去動力。散戶熱情似乎已經從該股轉向其他小公司，例如藥物開發商。Anavex Life Sciences Corp和Cassava Sciences Inc．周四股價上漲約四成及兩成。

美國上市的阿里巴巴ADR（BABA）則延續升勢，收市報266.96美金，升幅達1.34%。