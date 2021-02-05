財經評論│快手首掛大升1.6倍　美資基石投資者勁賺173億元

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-05 22:00

快手（1024）人氣鼎盛兼一手難求，首掛大升1.6倍，收報300元，不計手續費，一手賺18,500元。不過快手股價今日高開低走，並以全日最低位收市，如不獲分貨但又入場追貨者，相信贏錢機會不高。

快手今日高開報338元，較上市價高1.9倍，開市初段最高見345元，其後升幅收窄，並以全日最低位300元收市，全日成交額達375億元，日內波幅45元。各位投資者如果不獲分貨但又要入場追貨的話，就要夠「快手」，一旦唔夠「快手」，相信贏錢機會不高，如真的能在其中賺取回報，則證明閣下真的是「快手」了。

快手今日大升1.6倍，市值由4,724億元躍升至高達12,324億元，其市值更勝京東 （9618） 、小米 （1810） 。摩通預計公司可快速納入MSCI中國指數、富時中國指數、恒生國指、恒生科技指數，在國指、科指權重更可達同股不同權股份上限5%和8%。如快手獲納入恒生科指之中，即成為科指成分股市值第4大的公司，僅次於美團（3690）。

快手以115元上限定價，其公開招股部分吸引142.3萬人認購，凍資1.28萬億元，超購倍數達1,203倍，成為新股凍資王。按回撥機制，公開發售提高至6%，快手一手難求，一手中籤率僅4%，當有69.6萬人作「一手黨」認購，僅2.8萬人獲分貨，認購500手即「乙組」才穩獲一手。

快手（1024）首掛大升1.6倍，收報300元，不計手續費，一手賺18,500元。（路透社）

美資佔基石投資者逾一半

今次快手上市分貨明顯向機構投資者傾斜，其94%股份屬國際發售，不過，即使大戶分貨較多，但招股仍大幅超額認購39倍。

快手為中資公司，市值之大吸引不少投資者青睞，然而今次基石投資者卻大部分是外資機構，當中包括美國、新加坡及加拿大等等。美國投資者有The Capital Group Funds、Invesco、富達國際、BlackRock、摩根士丹利，新加坡的有Aranda Investments和GIC，加拿大的CPP Investments，以及阿布扎比酋長國政府的ADIA，只有Sunny Festive為由博裕資本投資管理有限公司管理的投資基金，成為中國的代表。

在10間基石投資者其中，美國投資者佔了一半，今次美國投資者The Capital Group Funds、Invesco、富達國際、BlackRock、摩根士丹利分別獲分貨3,371.1萬股、1,820.4萬股、1,820.4萬股、1,517萬股及842.7萬股，合共約達9,371.6萬股，佔所有基石投資者總獲分派的1.65億股之中的56.8%。以今日快手收市價300元計，美資基石投資者帳面賺約173.4億港元。

從側面可見，美國政府一方面禁止美資投資中國企業，但美資公司「身體卻很誠實」地成為中資公司的基石投資者，甚至從中分一大杯羹，美國全面封殺中資企業的方案實為難以執行，同時亦不符合市場利益。

$快手科技(01024.HK)$