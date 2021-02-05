快手（1024）市值突破萬億港元　4551名員工認購股份變千萬富翁

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-05 15:53

「快手科技」周五（5日）在香港交易所正式掛牌上市，開盤報338港元，較招股價高出近200%，一手100股賬面即賺2.23萬港元，亦令快手的市值瞬間突破萬億港元，成為繼騰訊、阿裡巴巴、美團、拼多多後中國第五大互聯網公司。 據內地傳媒報道，快手升值除了令創辦人兼CEO宿華身晉身千億級富豪之外，亦令一批快手員工成為千萬富翁。

快手市值突破萬億港元，造就一批持股員工成為千萬富翁。（中新社）

報道稱，根據快手的招股書，公司有4551名員工有認購5.24億B類股份，人均持股11.5萬股。以338港元計算，他們的身家平均一夜之間就有3880萬港元。但值得一提是，招股書同時顯示，截至2020年6月30日，快手共計有16387名全職雇員，所以實際上大部分的員工都沒有因為公司上市而暴富。

報道亦有提到快手的「發跡史」，最初只是在北京立水橋的一間兩房出租屋內開始，只一款用作製作、分享GIF圖片的手機應用程式。2012年11月，快手開始轉型投身短片領域，成為用戶記錄分享生產、生活的平台。隨著智能手機普及和移動網絡成本下降，快手的用戶量在2016年上半年已累計有3億人，低調地成為繼微信、QQ和微博後，中國流量第四大的手機應用程式。

（綜合報道）