黃永光︰大灣區潛力無限　是年輕人實現夢想的舞台

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-06 11:00

特首在最新施政報告內宣布推出「大灣區青年就業計劃」，為青年創造就業機會，提供2,000個就業名額，其中700個為創新及科技相關職位，此外，每名僱主可提供不超過18個月就業崗位，並可每月獲得10,000港元津貼。

「大灣區共同家園青年公益基金」主席黃永光認同大灣區的無限潛力，為年輕人帶來機遇。他表示：「年輕人是我們開啟未來的關鍵，而科技是開啟年輕人未來的關鍵，在大灣區尤甚。如果我們能為年輕人提供更多機會接觸數碼科技，助他們發展專業，將會成為關鍵先機，助他們在世界舞台上展翅翱翔。」

出身玩具世家的Gordon看準動畫市場的龐大商業潛力，於2005年在深圳成立工作室，發展出原創專利品牌。﹙資料圖片﹚

港人北上發展原創動畫

他以港人錢國棟（Gordon）在深圳的發展做例子。出身玩具世家的Gordon看準動畫市場的龐大商業潛力，於2005年在深圳成立工作室，出品不少大熱原創動畫，包括「超智能足球」、「甜心格格」和「正義紅師」，在大灣區以及海外市場都極受歡迎，推動銷售同時助Gordon開拓新業務。工作室通過發行代理香港姊妹公司出口高品質動畫作品，規模從只有兩個人的工作室發展到如今超過100人的公司。

「大灣區共同家園青年公益基金」自2019年9月成立以來，通過提供培訓課程、工作坊、實地考察團和財務支援幫助年青一代。Gordon的動畫工作室是基金支持的公司之一，Gordon認為內地市場龐大、政策有利營商，加上有優秀的人才，是他公司得以快速展的要素。

基金得到志同道合、同樣熱心幫助青年的公司和企業支持，迄今已籌集1億元，並透過「築願計劃」支持多個由非牟利機構營運的人才培育項目。基金還獲得約100名業界領袖的支持，在工業設計、創意產品開發、新媒體、城市規劃以及低碳和可持續發展應用等不同範疇為青年提供指導和諮詢。單在2020年，基金通過自家活動和贊助，支持了43個項目，惠及4,500多名青年和100多家非政府組織。

三管齊下助年輕人發展

基金採取三管齊下的策略。 Daryl解釋道：「首先，我們幫助年輕人親身了解，為自己開拓機會；第二，我們助他們好好裝備技能，做好準備；第三，我們為年輕人搭建平台，讓他們發揮潛力，實現理想。 」

有見社交媒體的重要性與日俱增，基金支持香港青年協會舉辦的「旅遊Vlogger新媒體培育計劃」。參與者前往大灣區各城市，接受影片拍攝、剪輯、主持、編採劇本和造型方面的培訓。今年，新項目「On Air KOL 2021」將首次登，提供密集培訓和舉辦新生代意見領袖（KOLs）選拔競賽。

基金推出「創明天」獎學金幫助優秀學子，而「GenRobo」計劃則透過與社區夥伴合作，為中一至中三的基層學生提供2,000個名額，學習人工智能和機械人設計，更有機會繼續進修和參加全國大賽。

港人郭錦琪在中山創立動物保護區。﹙資料圖片﹚

基金不僅關注科技領域，同時支持不同行業。港人郭錦琪（Justine）於2018年在有「自然之都」美譽的中山創辦體驗農場和動物保護區，遊客可在此體驗有機耕作，同時親近大自然和動物。Justine繼承父親衣砵，將271英畝的生態園裡的寵物園變成動物保護區。這裡有各種獲救動物，從豬、狗到小馬和騾子。Justine認為政府政策和多元文化的環境，讓她得以實現夢想。

適時合宜的支持可以協助青年成就目標，就像Justine的「大風車農莊」。Daryl說：「 基金的目標清晰明確，幫助年輕人在香港、深圳以至整個大灣區實現夢想，為他們提供機會，綻放潛能。 」

基金支持大灣區其他城市進行農業、藝術、教育、科技、運動和戶外探險等方面的學習和交流。其中一個矚目項目是「粵歷交流計劃」，透過資助，讓本地青年對大灣區的科技創新發展、藝術和文化等多方面加深了解。此外，基金製作了「9+2好easy」系列短片，從生活、學業、就業及創業4方面解讀大灣區內地城市，提供有用資訊。

黃永光︰年輕人充滿創意和抱負

新冠疫情持續，基金分別於2020年4月及9月推出兩期「抗疫支援金計劃」，惠及51間本地非政府機構，每間機構獲資助港幣10萬元，以解燃眉之急，維持及推進服務青年人的工作。這些機構從體育、藝術和文化，到STEM課程和職業規劃等多項範疇服務年青人。

Daryl補充，在新一年，基金將於上環開設新的青年創意中心，名為Yo Place，提供全方位的服務，包括線上平台，以及線下多媒體青年中心，並裝設影片拍攝和網上直播設備。創意中心並會提供大灣區內學習、就業和創業發展資訊，舉辦培訓、工作坊和研討會等。 」

大灣區內是國際一流的科技創新中心、醫療中心、教育和金融發展中心，美好的未來充滿潛力，等待年輕人發揮。Daryl表示：「 年輕人充滿創意和抱負，他們敢於夢想，這裡就是他們實現夢想的舞台。」