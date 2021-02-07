陳茂波：120屋苑申請資助停車場安裝充電　涉3.6萬個車位

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-07 12:10

財政司司長陳茂波今日發表網誌《邁向碳中和》，他預告政府將於今年年中發表2050年前實現碳中和的長遠策略。

陳茂波指，在去年《財政預算案》，政府在環保方面投放超過100億元，當中包括推動電動車普及化、淘汰歐盟四期柴油商業車輛、電動渡輪試驗計劃、成立低碳綠色科研基金、延長清潔生產伙伴計劃和廢紙回收等。

財政司司長陳茂波今日發表網誌《邁向碳中和》。（司長隨筆截圖）

3.6萬個車位申請資助安裝充電設施

其中，政府為推動電動車普及使用，去年預算案撥出20億元、以先導計劃方式，資助合資格的私人住宅樓宇停車場安裝充電的基礎設施。去年12月推出計劃至今，已有超過120個屋苑提出申請，涉及共3.6萬個車位，相等於全港約一成相關車位。

另一方面，去年財政預算案撥款8,000萬元推行電動公共小巴試驗計劃，環保署已發出規格要求和指引，相關部門正進行前期籌備，預計會資助約40輛電動公共小巴在不同地區試用。

電動渡輪建造今年公開招標

至於在維多利亞港內試驗電動渡輪方面，政府預期今年會就渡輪建造進行公開招標，而去年的財政預算案已為此預留3.5億元，以全額資助港內四條航線的渡輪營辦商建造四艘全新電動渡輪和配套的充電設施，以及24個月試驗期內的相關營運開支。

陳茂波又提到，去年財政預算案撥款2億元成立「低碳綠色科研基金」（Green Tech Fund），以加強推動深度減碳和環保科技研發及應用，並創造綠色就業。基金在去年12月中正式開始接受申請，優先考慮支持的綠色科研主題包括減碳、節能、減廢、綠色運輸，以及空氣和水質素等。