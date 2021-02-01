2020經濟高峰論壇︱陳茂波：中美分歧不易解　香港須融入國家發展

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-01 13:02

美國拜登政府上月上任，令全球觀望過去3年漸趨緊張的中美關係會否緩和。財政司司長陳茂波今日（2月1日）以視像形式，於《香港01》2020經濟高峰論壇上發言。 他表示，美國對於中國和平崛起、挑戰其國際上的龍頭地位感到不安，用盡手法遏制中國，是長久以來的事，因此即使美國政府換屆，預料兩國分歧仍不易解決。他認為，香港在大變局下，必須把握自身優勢、融入國家發展大局，才有長足的經濟發展。

拜登政府上台後，中美關係會否緩和成為國際焦點。（資料圖片）

強調香港需發揮自身優勢應對國際環境

陳茂波表示，過去幾年中美關係惡化，一方面既有前總統特朗普的個人因素，但背後亦揭示兩國之間存在深層次差異與矛盾。他指，美國視中國為主要的挑戰，不是由特朗普上台才開始的新鮮事物，其前任奧巴馬總統已提出「重返亞太」外交戰略，以至推動成立「跨太平洋夥伴協議」（TPP）等等，都旨在針對並且牽制中國的長遠發展。

陳茂波引述近月外國多項研究指出，雖然中美現時綜合實力上仍有距離，但鑑於中美兩地應對新冠肺炎疫情表現的差異，此消彼長下，中國經濟總量可能提前在2028年超前美國。他認為，中美之間實力不斷接近必然是未來持續的趨勢，美國因為其國際領導地位與經濟龍頭地位被追近而感到不是味兒甚至不安，並由此而出現對中國和平崛起的遏制，將會繼續存在。

陳茂波指，美國新政府最終採取什麼態度與政策措施仍有待觀察，但最近美國多名新內閣官員在發言時仍然將中國視為最主要的挑戰，可以估計未來一段時間中美之間的關係仍然充滿不容易解決的分歧，複雜多變。

陳茂波引用國家主席習近平上周於世界經濟論壇的發言，指要解決世界上錯綜複雜的問題，出路是維護多邊主義，要堅持開放包容，中國將繼續實施互利共贏的開放戰略，支持經濟全球化，堅定實施對外開放的基本國策，並希望透過加強國際間的合作，為世界經濟復蘇與增長注入更多動力。

於香港本地層面，陳茂波強調，香港需制訂預案、調整定位，應對未來美國可能採取的打壓措施，並繼續發揮好香港在國家發展戰略中獨特的角色與作用，尤其在金融、科技與貿易上轉危為機。

其中在貿易方面，陳茂波特別指出，過去一年美國在貿易方面多番針對香港，例如取消香港的優惠待遇、增加關稅以及本地的產品來源地標籤等，但事實上每年本港製造並出口到美國的貨物只佔本地製造業的不到2%，貨值佔本港總出口不到0.1%，而香港與美國在貨物貿易往來的重要性近年已經不斷降低，東盟早已取代美國成為香港更重要的貿易夥伴。

陳茂波指，國家「十四五」規劃綱要提出構建國內國際「雙循環」相互促進的新發展格局，香港除了要積極參與國內大循環，也要同時提升自身作為通往內地與國際市場雙向門戶的橋樑角色，利用遍及全球的商貿網絡，為國家提供專業、商務與高增值服務，粵港澳大灣區發展就是香港扣入國家雙循環的最佳切入點。他指，只要香港繼續鞏固與發揮好優勢，把握國家發展戰略，靈活利用與區內以至內地其他城市的優勢，相互補足、促進，香港一定會有長足發展。

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