樂視曲線自抽　「欠122億」登上微博熱搜　「逆境更要樂觀面對」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-07 13:07

農曆新年長假期臨近，各大互聯網巨頭一如以往「派利是」作宣傳，各自在自家的App上註明分派多少利是金額。當各家App都寫上「分21億、分10億」時，樂視視頻則標上「欠122億」。樂視間接回應是「自黑」，表示樂視網欠款是眾所周知，雖然有困難，但逆境時更要樂觀面對。

近日各大互聯網巨頭的App均參與「派利是大戰」，更新自家的頭像後，標上「分XX億」的圖像，其中近日上市的快手便標上「分21億」；抖音火山版「分20億」；拼多多更「分28億」。

而賈躍亭創辦的樂視則反其道而行，在頭像標上「欠122億」，登上微博熱搜首20位。有市場人士一度猜測，有可能是樂視的應用市場圖標地址被黑客劫持，亦有可能是樂視視頻App的開發者「自黑」。

各大App更新自家的頭像後，標上「分XX億」，惟獨樂視則反其道而行。（搜狐）

結果，樂視視頻回應澎湃新聞指，樂視是次更新改善了樂視視頻App的使用體驗。「樂視網欠款大家都知道，雖然有困難，但逆境時更要樂觀面對，樂視會努力做好用戶服務，此次樂視視頻圖標的更新不影響大家觀看視頻內容，也不影響樂視超級電視正常運營，請大家放心購買和使用」。由此可見，樂視是次更新圖標有可能是「自黑」，而非黑客的惡作劇。