財經評論│快手快速納入指數　未來還有哪些股份也可獲快速納入?

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-10 08:00

內地短視頻應用程式快手（1024）市值達1.4萬億元，市值夠大可快速納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數，其後部分接踵而來的中概股亦可以一上市便入指數了。

快手上市後表現突出，昨日收報350.6元，升15.7%，市值達1.4萬億元，符合「快速納入規則要求」。繼MSCI上周率先宣布納入快手後，恒指公司宣布，快手將於2月22日（下周一）收市後納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數，意味北水有望在6個月後透過港股通渠道買入快手。

恒指公司指出，快手國指權重為5%，與阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 、小米 （1810） 等其他「同股不同權」股份睇齊。另外，快手在科指權重同樣達上限8%。而MSCI上周五公布，將於3月1日把快手納入MSCI國際標準指數、MSCI中國指數。

第二上市公司亦可快速納入指數

以現時快手獲納入多項指數的速度，未來預計赴港第二上市的嗶哩嗶哩（美：BILI）、百度（美：BIDU）、騰訊音樂（美：TME）等公司市值均達3,000億港元之上，其中百度更達7,000億港元以上，相信在港上市後，亦可快速納入指數。屆時國指、科指或將成為中概股第二上市公司的標的指數。

（未來預計赴港第二上市的嗶哩嗶哩、百度、騰訊音樂等也可符合「快速納入規則要求」，料可快速納入多項指數之中。）

快手宜多待市場驗證才納入指數

第二上市的公司早已在美股市場證明其營運能力、合規的企業管治能力，以及與市場溝通的能力，獲得快速納入指數之資格是可以理解。不過，一些首次上市的「巨無霸」股份如快手與京東健康（6618），甚至盛傳上市的字節跳動，是否宜待市場驗證才納入指數的方法會較好呢？

快手與京東健康情況相同，兩間公司同樣因市值夠大，能快速納入指數之中，招股反應同樣熱烈。不可置否的是，公司市值是市場共同認可的價值，可是，新股上市初期的價格存在着供求問題。如果新股上市初期大幅度急升，而推升市值並獲納入指數，其後又因短線資金離場而急跌，對指數穩定性亦造成影響，更何況公司仍需與市場作出更多的溝通，亦讓市場觀察公司管治水平，是維持市場質量的因素之一。

恒指改革結果即將出爐

去年12月中，恒生指數公司就恒生指數之組成徵詢市場意見諮詢市場，其意見包括如何挑選成份股、成份股數目及成份股權重等議題，當中提及例如將恒指成份股數目增至65隻至80隻，又提出五大建議，包括擴充行業的代表性、擴大市埸覆蓋率、迅速納入大型上市新股、保持香港公司代表性、改進成份股權重分布。

恒生指數公司即將在2月公布諮詢結果，投資者可留意其結果出爐，或對恒指造成巨大的結構性轉變。