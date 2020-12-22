恒指改革｜提五大建議　關焯照：取消最少上市時間要求有問題！

恒生指數公司今日就恒生指數之組成發表徵詢市場意見，是次諮詢會探討如何挑選成份股、成份股數目及成份股權重等議題，其中提出五大建議，包括擴充行業的代表性、擴大市埸覆蓋率、迅速納入大型上市新股、保持香港公司代表性、改進成份股權重分布。

恒生指數公司五大建議一覽

對於恒指公司提出的五項建議，業界人士對部分建議有所保留。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，對於恒指公司建議「取消合資格候選成份股最少上市時間要求」，他並不認同。

文件指出，今年多隻新上市公司的市值，比恒生指數現有成分股較大，但因未符合最少上市時間要求，而未能在恒生指數檢討中獲考慮。但關焯照認為，這些新上市的公司，由於大家對其公司管治未太熟悉，正常是要觀察一段時間。

近日京東健康上市後，股價數日之間已倍升，市值超越5,000億元，已在恒指成份股市值排名的前列位置，但礙於有最少上市時間要求暫未能獲考慮納入。（資料圖片）

或為快速納入恒指 炒高市值

更重要的是，關焯照認為在牛市時期，市場容易炒出很多超級股王，「但係咪咁簡單睇市值」。他提出，假如市值足夠大便能夠納入恒指，將會造成人為因素炒高市值，「炒起佢入恒指」，而屆時納入指數的公司必定是高市盈率，變相令到指數的每股盈利不吸引，指數的上升動力亦受限。

關焯照更警告，如果這些高估值公司獲快速納入恒生指數，當出現估值調整，價值回調一半，指數便會隨之受挫。

對於建議成份股數目增至65隻至80隻，關焯照認為各地指數公司編制數目亦有不同，最重要是背後的目的是什麼，屆時納入的公司代表性如何，而且行業性質會否有重覆。關焯照坦言，他認為增加數目主要是為中概股回流鋪路，當他們從美國被剔走時仍可納入恒生指數。

譚紹興認為，權重上限由10%降至8%，更加符合國際基金的標準。（資料圖片）

譚紹興：恒指由「不可投資」變成「可投資」

至於成份股權重上限由10%降至8%，並劃一現有成份股和同股不同權/第二上市成份股權重上限至8%，投資者學會主席譚紹興稱，8%上限更加符合國際基金的準則，這項建議將令到恒生指數由「不可投資」類別，成為「可投資」指數。他補充，原因是不少基金經理無法將個別股份投資比重提高至8%以上，而目前個別恒生指數成份股已達到10%上限比重，變相基金過去無法主動地追蹤恒生指數成份股，

而關焯照則點明，如果日後成份股數目增至80家而上限比重不變，變相很多新納入的公司比重只有很低的百份比，無法反映其影響力，「咁不如唔好入」，故此在增加成份股數目的同時，必須降低權重上限，將重磅股的權重向下分割，讓更多中小型公司獲得更高比重。