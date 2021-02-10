美股｜三大指數創新高　富途ADR飆兩成　Bitcoin股升傳蘋果將注資

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-10 05:46

美股週二三大股指均創盤中歷史新高。道指與標普500日中曾分別高見31439與3918歷史高位，收市卻不似預期，道指倒跌0.04%，標普500跌 0.11%，打斷連升六日的記錄。納指史上首次突破14000點關口，高見14044.95，收市維持0.14%的升幅。小盤股羅素2000創2309點歷史新高，今年以來已經升了16.36%。 納斯達克上市的富途ADR週二再抽升逾2成，收市報152美元。GameStop股價則一度跌破50美元，比起1月底最高位下跌90％，收市報50.31美元，報跌16.51%。

美股收市，道指報31375.69點，跌10點；納指報14007.7點，升20點；標普500指數跌4.35點，報3911點。

納指成分股中，中概股帶動升勢，網易收市報升6.679%；百度報升6.667%。而在紐約上市的富途證券國際(香港)有限公司（NASDAQ: FUTU）經連日升幅，。20.63%

憧憬全面合法化，美股大麻板塊活躍，多隻相關股份昨急速飆升股價創記錄。Tilray Inc（TLRY:NASDAQ）股價升 40.74%， 美媒CNBC報道其股價急升受益於在英國進口和分銷醫用大麻的交易；種植相關的 Sundial Growers Inc（SNDL）股價比前一個交易日升28.91%；大麻股指數基金ETFMG Alternative Harvest ETF（NYSEARCA: MJ）則升13.42% 。

圖為2020年3月13日路透社發布的一張比特幣的設計圖片。（Reuters）

TESLA買入15億美元比特幣後，Bitcoin概念金融產品升個不停，昨日，美媒報道，有銀行預期蘋果也將效仿買入比特幣。比特幣概念相關的美股Amplify Transformational Data Sharing ETF（NYSEARCA: BLOK）與比特幣投資信託（OTCMKTS: GBTC）也分別錄得7.53% 和5.62%的升幅。