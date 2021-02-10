思捷環球前主席邢李㷧三名千金悉售股權　套現近1.91億元

撰文： 劉紹蘭 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-10 19:41

上月底宣布供股的思捷環球（0330），其前主席邢李㷧的三名女兒邢嘉倩、邢言愛及邢愛林，在今日（10日）將手上持有的2.11億股悉數沽出，每股作價0.9元，共套現1.91億元。

邢李㷧等人是思捷時裝的王國的締造者。早年在邢李㷧等人帶領下，思捷業務發展極為迅速，在1993年上市，並於2002年晉身為藍籌股，更是基金愛股。於2007年時，公司股價高見133元，市值達到1,700億元，被視為一代股王。

在思捷業務與股價皆處於上升期之際，邢李㷧則連番沽出手上持股，累計套現逾230億元，並且逐步退任主席等管理職位，最終於2008年全身而退。

其後思捷業務日益下滑，在2012年宣布供股，當時邢李㷧重新入股Esprit，以11.669元購入2,300萬股，涉資2.7億元，同時透過衍生工具增持思捷至逾一成，以股東身份作出支持。

邢李㷧於2017年時，將持有的思捷股份轉贈予大女邢嘉倩及二女邢愛林旗下的Total Market Limited，至2019年時當三女邢言愛18歲時，成為Total Market持有人之一。三人則在今日將股份盡沽公司股份。

思捷用14年時間成股王 內外交困數年遠離投資者視線｜財經講故佬