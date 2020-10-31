思捷用14年時間成股王　內外交困數年遠離投資者視線｜財經講故佬

相信一提及香港的本地服裝品牌，不少讀者即時想起由堡獅龍國際（0592）經營的Bossini、佐丹奴國際（0709）旗下的Giordano。卻忘記了昔日港人眼中的潮牌﹑思捷環球（0330）旗下的Espirt。

在90年代初期，Espirt在銅鑼灣興發街設立的旗艦店，為不少港人前往朝聖之地，數百元一條牛仔褲﹑以千元一件外套，亦趨之若騖。Espirt不單止在港大受歡迎，在歐洲亦有不少支持者，更成為思捷最重要市場。品牌受歡迎，自然帶動公司收入，股價水漲船高屬自然發展的結果。從2000年初起，思捷股價穩步上揚，於2007年市值逾1,700億元，成為一代股王。

這是一個講述股王冒起的故事，亦是談及股王步下神壇的故事。如斯戲劇性的變化，只是在短短數年之間發生。今集講故佬，先與大家分享思捷成為眾人熱捧的股王，最終遠離投資者目光的歷程。

潮牌成為股王之路

Esprit品牌由North Face創始人Douglas Tompkins及前妻Susie Russell於1964年共同創立，在美國深受年青一眾支持。其後香港商人邢李㷧引入香港，設立香港遠東有限公司，成為思捷的亞洲代理商。引入香港之後，不少明星為思捷代言，如有「哥哥」之稱﹑已故紅星張國榮亦是其Fans。Espirt可算是時裝界的「風頭躉」。

邢李㷧視思捷如「親生仔」一樣， 一手一腳將業務拓展至中國內地及歐洲地區，業務可謂如日方中。邢李㷧更於1993年12月將思捷的亞洲部分的業務及資產，於聯交所以3.7元招股掛牌上市。

1997年，亞洲爆發金融風暴，嚴重打擊亞洲地區的經濟發展。其時已發展歐洲市場的思捷，在歐洲經濟增長持續發展的帶動下，成功避開了亞洲金融風暴對集團帶來的影響，當時表現更跑贏不少的本地企業。

2007年公司迎來高峰時刻。當年股價曾一度高達133元，當時市值更為1,715億元，成功奠定藍籌「股王」的地位。（07/08年報截圖）

2002年，是思捷里程碑的一年。那年公司晉身為藍籌股，當時思捷上市僅為9年。這是邢李㷧等人努力的成果。於2007年公司迎來高峰時刻。當年股價曾一度高達133元，當時市值更為1,715億元，成功奠定藍籌「股王」的地位。

思捷可以成為藍籌「股王」，證明它當時的實力超班。據思捷2005年至2008年的年報顯示，不論營業額﹑溢利及派息年年皆有增長，這樣的成績又豈不獲投資者偏愛。

漸漸從股壇神枱中走下

思捷雖然成功渡過97年亞洲金融危機，但是卻無法抵禦2008年金融海嘯帶來的衝擊。翻查思捷2009年度的業續報告，金融海嘯導致公司股東應佔溢利利由2008度年的64.5億元，大幅倒退26%至47.5億元。

金融危機在2009年下半年逐步退去，不過思捷的業績未見有止跌回升之餘，於2010至2011年暴跌逾9成，這與公司為重組業務而作出巨額撇賬有關。為重建品牌，在管理層在公司2011年度全年業績之際，亦公布一項總值180億元﹑為期4年的品牌重建計劃。效果如何？思捷2012年度盈利，按年大幅反彈超過11倍至近8.73億元。

思捷最終於2013年財年由盈轉虧，虧損43.9億元。股價亦由最初高峰時的133元，跌到2013年7月時的11.2元。（余俊亮攝）

不過，命運似乎喜歡跟思捷開玩笑。隨著Zara、H&M、Uniqlo等的快速時尚（Fast Fashion）品牌興起。憑著快速、款式多樣性、便宜及時尚等策略，成功攻陷略消費者。對本已飽受衝擊生意而言，屬「傷口上撒鹽」。

思捷最終於2013年財年由盈轉虧，虧損43.9億元。股價亦由最初高峰時的133元，跌到2013年7月時的11.2元。同年更被剔出藍籌之列，黯然結束一代「股王」的地位，慢慢淡出大眾的目光。

邢李㷧全退後再以股東身份相助

思捷曾在短時間內創輝煌成果，功勞一定非始創人邢李㷧莫屬。事實上，思捷的成功亦為邢李㷧創造巨大的收益。當思捷逐步攀上高峰，其本人不斷減持股份。由2002年起計，就先後20次沽出思捷，合共套現逾230億元，又先後辭掉了集團董事會主席等管理職位，最後在2008年全身而退。

在2012年，即邢李㷧退出後的4年，思捷為解決經營成本日漸增加等問題，決定宣布「二供一」供股，以供股價8元，打算最多集資52.5億元。當時邢李㷧重新入股Esprit，一舉以11.669元購入2,300萬股，涉資2.7億元，同時透過衍生工具增持思捷至逾一成，以股東身份作出支持。

無奈的是，即使邢李㷧這位思捷的靈魂人物再度進場，亦無法改變思捷走下坡的命運。思捷早前更宣佈全面退出亞洲市場，終止內地的業務，並關閉包括新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門在內的亞洲56家零售店，在歐洲的大本營又因為疫情的關係而受到重創，在剛公布的2020年度業績，公司虧損額達到39億元，與十年前錄得逾42億元盈利相比，可謂天淵之別。

思捷靈魂人物邢李㷧（gettyimages）