奈雪的茶最受歡迎三款產品曝光　九個月共賣出1500萬杯｜新股IPO

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-13 16:50

內地茶飲品牌奈雪的茶，於鼠年最後一日（11日）上載初步招股文件，既讓市場人士能拆解這一間創業僅6年的茶飲公司營運表現，亦從中得知奈雪的茶在眾多茶飲產品中，最暢銷的產品銷量原來是如此驚人！

一線及新一線城市為主要收入來源

初步招股文年顯示，內地一線及新一線城市為公司最主要市場。截至去年9月底，該公司在一線城市及新一線城市分店數目合共303間，佔422間分店中的71.8%；來自上述兩個市場收益為14.81億元（人民幣‧下同），佔整體收入的74.6%。

若從日均銷售額而言，一線城市吸金能力是最強。據初步招股文件顯示，一線城市日均銷售額為2.02萬元，較新一線及二線城市日均銷售額1.95萬元及1.97萬元為高；每筆訂單平均銷售價值，亦以一線城市最高，達到44.1元；新一線及二線城市則分別為42.8元及42元。

從每間茶飲店日均銷量而言，則以二線城市為最高，達到469杯，一線及新一線城市日均銷量為458杯及455杯。

奈雪的茶創辦人彭心。（林樂謙攝）

公司在初步招股文件內，亦披露了同店營運表現。截至去年9月底，共有153間店舖可以作按年比較。期內同店銷售額為9.2億元，按年減少24.6%；同店利潤按年跌56.4%至1.17億元。同店利潤率按年跌9.2個百分點至12.6%。

公司解釋同店利潤率下跌，與新冠肺炎疫情有關，惟在2020年9月底止的3個月，同店利潤率已回復至18.1%，反映出疫情後穩定復甦。公司又指出通過提升規模經濟及提高門店經營精簡化及數字化程度，提升門店經營效率，對長期盈利及可持續增長至關重要。

計劃今年開設300間茶飲店

公司亦指出未來發展大計，計劃在今﹑明兩年於一線城市及新一線城市分別增設300及350間奈雪的茶茶飲店，其中70%新店為去年11月才推出的全新茶飲店型奈雪PRO茶飲店。若要建設一間典型的奈雪的茶茶飲店，需時2至3個月。公司指出截至今年底及明年底，假設每間奈雪的茶標準茶飲店及每間奈雪PRO茶飲店，平均投資成本為185萬元及125萬元，預料用於開新店的投資分別為4.23億元及4.86億元。

公司又指出，每間典型奈雪的茶茶飲店面積介乎180至350平方米，可以容納50至120 位賓容；而每間奈雪PRO面積介乎80至200平方米。

那麼新店投資需時多久才可以收回？公司指出在2018年開業的奈雪的茶茶飲店投資，投資回收期為10.6個月。縱爆發新冠肺炎疫情，但於2018年及至2019年9月底開業的奈雪的茶茶飲店，整體上投資回收期為14.7個月；又指出據以往紀錄，首次盈虧平衡期為3個月以內。

霸氣楊梅為其中一款最受歡迎季節性產品

經營數據以外，奈雪的茶於初步招股文件亦有介紹其產品組合，及披露了部份有趣的數據。在截至去年9月底的9個月，就顧客訂單數量而言，三款最暢銷的茶飲分別為霸氣芝士草莓﹑霸氣橙子及及霸氣芝士葡萄。三款產品銷量有幾暢銷？原來銷量合共達到1,500萬杯，佔期內現製茶飲總銷售額的25.3%！

經典茶飲外，奈雪的茶亦推出多款季節性茶飲。期內最暢銷的三款季節性茶飲分別為霸氣芝士水蜜桃﹑霸氣楊梅及Miss可可寶藏茶，合共銷量為520萬杯。

奈雪的茶亦有推出手工烘焙產品，目前提供由25款手工烘焙產品組成的核心菜單。同時亦有推出伴手禮及零售產品，去年推出的產品包括茶禮盒﹑氣泡水﹑零食及月餅禮盒。