港交所率先公布歐冠昇出任CEO　陳茂波：任命仍需證監會審批

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-14 14:19

財政司司長陳茂波今日（14日）在電台節目中表示，即將發表的財政預算案，相信赤字會是歷史上最高，初步估算達3,000億元，但由於印花稅收入有上升，故赤字可能與初步估算有輕微落差。

預算案睇餸食飯 「加糖」有難度

縱然如此，陳茂波強調仍會採取逆周期措施， 預算案要「睇餸食飯、應使則使」，新一份預算案「加糖」會有難度。

他又認為，美國新任總統拜登上場，料對中美兩國長遠關係沒有太大影響，隨着中國的經濟發展逐步追上美國，中美會維持「張力持續、鬥而不破」的格局。他續指，中美角力對港有利有弊，大批中資股因而回流香港作二次上市，國際資金經香港進入內地市場；惟另一方面，中美關係不穩定，或增加本港金融市場的波動風險。

對於港交所在證監會未完成審批前，率先公布委任首名外籍人士歐冠昇出任行政總裁，陳茂波表示，有關任命仍需要證監會審批，強調證監會擁有實質的審批權。他指出，香港的上市公司數目超過一半來自內地，作為國際金融中心，面向國內及國際市場同樣重要，相信證監會會通盤考慮有關任命。