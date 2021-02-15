內地樓市｜深圳半年內9次調控樓市　市場將進入穩定期

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-15 10:13

對比中國其他一線城市，2020年深圳樓市在新冠肺炎（COVID-19）疫情恢復之初率先出現上漲。

澎湃新聞2月15日報道，2020年全年，深圳新房、二手房共成交16.7萬套，其中住宅成交14.1萬套，成交量為近五年內新高。但是，在成交量創新高的同時，對深圳樓市而言，其也在2020年迎來全面整治。

深圳在近半年時間內頻繁開啟調控模式，全面精準打擊樓市投機行為。

致使二手房迴歸理性的政策之一便是「7·15」新政。2020年7月15日，深圳住建局發佈《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，內容包括調整商品住房限購年限、完善差別化住房信貸措施、發揮稅收調控作用、細化普通住房標準、加強熱點樓盤銷售管理、推行房屋抵押合同網籤管理、加大二手房交易資訊公開力度以及嚴厲打擊房地產市場違法違規行為。

隨後，深圳頻繁開啟調控模式，全面精準打擊樓市投機行為。據不完全統計，近半年內深圳連續9次出臺樓市收緊政策。

「7·15」新政後，2020年7月30日，深圳市住建局又發佈樓市調控「新八條」細則，明確嚴控仲介機構掛牌價格，對於掛牌價格明顯高於所在樓盤合理成交價格的，中介機構不得受理並對外發布。政策出台之前已發布的，各區住房和建設局應督促仲介機構及時下架。

除此之外，2020年9月10日，中國人民銀行深圳市中心支行、深圳市住房和建設局等發佈關於建立婚姻資訊查詢機制完善住房貸款管理的通知，客戶購房資格將會嚴查，假離婚買房的方案將不再可行。

2020年9月17日，深圳市司法局發佈關於徵求《深圳市房地產市場監管辦法（修訂徵求意見稿）》意見的通吿。其中商品房預售政策調回疫情前水準，並且首次對現售做出要求，另外深圳市主管部門建立存量商品住房買賣的合理價格引導機制，定期發佈全市商品住房項目合理成交價格。

2020年10月份，又有消息稱深圳部分國有大行收緊房抵貸，嚴防資金違規進入樓市。

2021年初，深圳延續調控收緊模式，接連出手調控市場。同時，對二手房市場的管控也逐步落地。2月8日，深圳市住房和建設局連發3條公吿，宣佈建立二手住房成交參考價格發佈機制，並首次發佈全市3,595個住宅小區二手住房成交參考價格。根據參考價格表，深圳最貴的住宅小區單價被定為13.2萬元人民幣。

深圳貝殼研究院報吿指出，深圳房地產市場經歷了2019年至2020年的上升期，2021年預計進入一個穩定期。調控政策的持續不放鬆，是市場穩定重要基礎，而購房需求的總體旺盛，亦將支援市場向前發展。