財經評論│平保系漸露頭角　平安好醫生眾安在綫同創新高

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-16 19:35

平保（2318）旗下的平安好醫生（1833）、眾安在綫（6060）、陸金所（美：LU）等均邁入成熟期，其中平安好醫生破頂和眾安在綫創52周新高，而眾安在綫更單日大升3成。

平保持有平安好醫生38.4%股份，平安好醫生最近獲明星基金經理Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF建倉平安好醫生。截止2月12日，共計持有270.3萬股，為基金比率的0.96%。平安好醫生連續兩日大升近3成，今日再升8%，報138.3元，創上市新高。

平安好醫生獲Catherine Wood加持

平安好醫生月初時公布業績，去年收入按年增長35.5%至68.7億元（人民幣，下同），虧損9.5億元。經調整後的淨虧損（不含匯兌損益和期權費用）為5.2億元，較2019年的近7億元收窄25.8%。整體毛利率為27.2%，按年改善4.1個百分點。

其中，在綫醫療收入大增82.4%至15.7億元，佔整體收入比重22.8%，較2019年同期上升5.9個百分點。主營醫藥銷售的健康商城成交金額（GMV）則錄得54.8億元，按年增長23%，收入為37.1億元，按年升28%，收入佔比為54%。截至去年底，平安好醫生註冊用戶按年升18.3%至3.73億人，月活躍用戶（MAU）按年升8.5%至7,260萬人。

公司首席財務官葉瀾表示，公司戰略升級須加大投入，雖將推遲盈虧平衡的時間點，不過強調公司具盈利能力，經營虧損持續收窄，毛利率、經營效率亦持續改善，有信心長遠可為股東帶來更好回報。

眾安在綫亦發盈喜，去年成功扭虧為盈賺至少5億元人民幣，股價今日大升3成，創52周新高。

眾安在綫扭虧為盈

另外，平保持股1成的眾安在綫亦發盈喜，眾安在綫今日大升3成，報73.35元，創52周新高。

公司預期去年錄得淨利潤不少於5億元，扭轉過去三年的虧損狀態。公司指在實現總保費穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，承保虧損相應大幅收窄。同時，眾安在綫又獲Catherine Wood旗下基金ARKF持股，截至2月12日，眾安在綫佔基金比重2.14%。

陸金所今季盈利料增4成。（資料圖片）

陸金所今季盈利料增4成

陸金所為平保分拆至美國上市的金融科技公司，報16.97美元，平保持有其23%股份。

公司去年全年總收入為520.5億元，按年增長8.8%，非國際財務報告準則之下的經調整後淨利潤為136億元，按年增長2.1%。單計去年第四季度，總收入為132.9億元，按年增長5.9%，淨利潤達28.5億元，按年增長17.4%。

展望今年，公司預計今年首季零售信貸業務新增貸款將在1,750億至1,800億元之間，財富管理業務客户總資產將在3,850億至3,950億元區間內，目標首季總收入將在143億至146億元區間內，淨利潤將在40億至42億元區間內，即意味收入按季升7.6%至9.9%，盈利按季升40.4%至47.4%，可見公司業務能力逐步改善。