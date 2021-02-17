諾輝健康（6606）暗盤部署　聶Sir料起碼升一倍　無貨呢個位可追

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-17 13:07

諾輝健康（6606）今日公布招股結果，最終認購反應極之火熱，獲106萬名人認購。其中，一手500股中籤率只有2%；認購20萬股、涉資超過500萬元的乙組頭，亦只有一半人可獲分一手；而認購逾半億才可穩獲一手，「頂頭槌飛」亦只能獲分最多兩手，堪稱一股難求！

是次公開發售部份合共接獲106.3萬份申請，認購316.6億股，較初步可供認購香港發售股份總數766萬股，超額認購4,132倍。由於超額認購多於100倍，經重新分配後，香港公開發售部分的股份數目增至3,822.9萬股，佔全球發售的50%。

諾輝健康認購反應火熱，連「乙組」申請人亦未能穩獲一手。（諾輝健康網頁）

大戶「爭崩頭」 基投認購佔配售逾七成

國際配售方面，同樣錄得大幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約64.16倍。國際配售共有130名承配人，連同超額分配1,148.9萬股，獲分配約4,980萬股。

其中，16名基石投資者合共認購3,606萬股，而首25大的承配人已認購4,630萬股，意味除16名基石投資者，其餘9名承配人已獲分共1,024萬股。按此推算，其餘105名承配人只能獲分350萬股，每人只能獲分約3.3萬股，即約66手。

諾輝健康認購反應熱烈，市場普遍料升一倍。（諾輝健康網頁）

暗盤保守升一倍 首周或見75蚊

獨立股評人聶振邦直言，「未曾見過要乙組尾先可以穩中一手，極之難抽」，更認為諾輝健康幾乎是最難抽的新股。諾輝健康以上限定價，每股26.66元，聶振邦指，坊間普遍對諾輝健康看法樂觀，估計最少升1倍，而他自己則預計暗盤可高見62元至65元，升幅達1.4倍。

由於該股連同超額分配亦只得8,000多萬股，聶振邦認為「呢隻可揸耐少少」，估計首星期可上試70至75元。假如暗盤已攀至此水平，則可獲利離場。至於無貨者則不宜高於55元追入，買入後上蝕位設於一成半至兩成，「始終呢啲股波幅較大，一成止蝕好易掃中」。

諾輝健康將於明天﹙18日﹚正式主板掛牌。