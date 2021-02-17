金價失1800美元大關　前景一片迷濛　專家籲留意呢兩類工業金屬

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-17 19:53

去年8月，黃金價格每盎司首次突破2,000美元，市場上洋溢一片金價的「黃金時代」到臨樂觀情緒。大行紛紛唱好金價前景，2,200美元或2,300美元的預測紛紛在市場上湧現。投資者對金價前景相當樂觀，更認為在個人投資組合內，黃金已是不可或缺。可是金價走勢從去年第四季起出現逆轉，今日更失守1,800美元。金價強勢不再，投資者應否繼續擁抱黃金？

拜登正式上場及公布1.9萬億美元刺激經濟計劃，投資者信心進一步增加之餘，避險意識明顯減退，金價拾級而下。（資料圖片）

兩大因素不利金價走勢

金價自去年第四季起轉勢，與美國總統大選結束後，投資者認為當地政局漸趨明朗是原因之一，加上新冠肺炎疫情在當地亦逐步穩定，兩者均舒緩了投資者避險情緒。在這前題下，作為避險工具的黃金，自然不如以往受投資者歡迎。

踏入2021年後，更不利金價走勢的條件出現，就是美國國債孳息率上揚，以及美元轉強。無疑美國國會於1月6日遭到衝擊，頓時引發投資者避險情緒，金價衝上1,944美元。可是隨著前總統特朗普宣布願意進行權力交接，以及拜登正式上場及公布1.9萬億美元刺激經濟計劃，投資者信心進一步增加，避險意識明顯減退，金價拾級而下。

美國國債孳息率上揚，及美元轉強乃是金價最主要壓力來源。拜登的1.9萬億美元刺激方案公布後，市場人士已預期美國政府有需要透過發行更多債券作籌集資金，促使債券下跌，債息上揚。今日十年期美國國債孳息率曾高見1.33厘，為去年2月下旬以來首次。至於反映美元強弱的美匯指數，則企穩在90以上。作為無利息及以美元計價的資產，在面對這兩大不利條件下，金價只能向下。

金價處於弱勢，亦拖累多類與黃金相關的投資產品表現。（資料圖片）

金價處於弱勢，亦拖累多類與黃金相關的投資產品表現。其中黃金交易所買賣基金ＡSPDR金ETF（2840），今日跌1.8%，收市報1,299.5元。金礦股則走勢個別，招金礦業（1818）收市報8.48元，跌1.2%，山東黃金（1787）跌1.2%，收市報16.9元。紫金（2899）急升3.29%，報13.8元、中國黃金 （2099）亦升4.77%，報25.2元。

九九金每両報16,520元，連跌2日。

專家指經濟復甦帶動基本金屬價格上揚

金價處於尋底格局，投資者卻步之餘，市場人士亦對前景抱持審慎態度。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，隨著新冠肺炎疫情得以緩和，美國救市方案出爐，以及股票市場屢創新高，相信美國十年期債券孳息率上升的勢頭將會維持，美元亦有機會因而上升，相信屆時將會對黃金價格更不利。他又預期，現時黃金價格跌勢或將繼績維持，最壞情況或會不能守住1,764美元。

盧楚仁建議，若投資者在低位買入黃金，可以選揀現時先沽貨獲利。相反，若投資者是打算利用黃金作投機的話，不論涉資多寡都應該盡快止蝕。

由於黃金的定位與工業用金屬不同，盧楚仁指出，包括銅、白金、鉑等工業用金屬或可以借助經濟復甦的名義獲投資者追捧。相反，若然經濟復甦，避險情緒降溫，反而不利金價前景。若然今次失守1,764美元，1,670美元或成為下個支持位。他形容，「若金價破位落，就會變得相當麻煩。」

盧楚仁建議，若投資者在低位買入黃金，可以選揀現時先沽貨獲利。相反，投資者是打算利用黃金作投機的話，不論涉資多寡都應該盡快止蝕。他又認為，由於現時金價下跌，投資者不應該觸碰包括黃金ETF、金礦股等與黃金有關的投資產品，以及白銀投資產品。

盧楚仁在眾多貴金屬當中，相當認為鐵礦石期貨、銅期貨等的基本金屬有升值潛力；認為有機會可以借助經濟復甦、債息上升等的利好因素上揚而獲利。