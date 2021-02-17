諾輝健康（6606）追揸沽　高寶李慧芬教呢個位追　賺5成｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-17 19:21

諾輝健康（6606）暗盤報捷，其中富途暗盤最高報95元，較招股價26.66元高出2.5倍，收盤報69.9元，升162.2%，一手500股帳面賺21,620元。

至於耀才暗盤則高見82元，較招股價高2.07倍；輝立交易場最高報79元，高招股價1.96倍。

諾輝健康獲106.3萬份認購申請，超額認購4,132倍，一手中籤率僅2%。值得注意的是，認購500萬以上的「乙組」亦未能穩中一手，要認購4,000手、逾5,400萬元才能獲分一手。760張「頂頭槌飛」中，每人起碼穩獲一手，僅82人獲分額外一手。

諾輝健康暗盤升逾1.6倍，一手帳面勁賺2.1萬元。（諾輝健康網頁）

李慧芬：料可升至90元

高寶集團證券執行董事兼分析員李慧芬指出，諾輝健康暗盤升幅不及快手科技（1024），但其中籤難度卻高得多。快手只要認購500多萬已穩獲一手，而諾輝健康則須5,000多萬才獲一手。

李慧芬相信，由於貨源過少，而近期市場喜愛追入熱抽新股，她相信諾輝健康有望升穿90元才遇沽壓，原因是諾輝健康相比快手沒有獲納入任何指數的預期，基金經理無必要持有一定股份，故上升動力不及快手。她建議在60元的水平吸納，止蝕位設於暗盤最低價。

獨立股評人聶振邦則認為，諾輝健康幾乎是最難抽的新股，「未曾見過要乙組尾先可以穩中一手，極之難抽」。諾輝健康以上限定價，每股26.66元，連同超額分配合共發售8,000多萬股，聶振邦認為「呢隻可揸耐少少」，估計首星期可上試70至75元。至於無貨者則不宜高於55元追入，買入後上蝕位設於一成半至兩成，「始終呢啲股波幅較大，一成止蝕好易掃中」。