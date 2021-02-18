美國運通：推新信用卡服務　積分不設上限及到期日

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-18 15:00

美國運通今日（18日）推出美國運通Explore信用卡，推出三大焦點優惠：客戶可賺取加倍積分，而積分不設上限及到期日；亦可利用該公司積分兌換包括簽賬、飛行里數、酒店獎勵及其他禮品。

同時，與不同的航空公司及旅遊網站合作，為客户提供更多賺取積分機會。客户亦可以利用該信用卡，使用環亞機場貴賓室設施最多10次。該行指，成功申請可享迎新優惠總值最多4,200元，以及豁免首年年費。

美國運通香港及台灣區總經理兼亞洲保險業務總經理李錦懿指，留意到疫情改變大眾的消費習慣，發現更多市民願意網上購物。

美國運通：疫情改變大眾消費習慣

美國運通香港及台灣區總經理兼亞洲保險業務總經理李錦懿指，留意到疫情改變大眾消費習慣，發現更多市民願意網上購物。有見及此，今次推出的新信用卡與不同的外賣平台、電商平台合作，希望客户可以從日常生活消費當中賺取積分。同時亦留意到香港人鍾愛外遊，所以亦與航空公司及旅遊網站合作，除了為客户提供更多賺取積分機會外，亦冀日後旅遊業復蘇後，可以為客户提供旅遊優惠。

美國運通更成功邀請藝人張曦雯成為香港區第一位用家，她亦冀當疫情過去後，可利用該信用卡換取飛行里數探望在美國居住的父母。