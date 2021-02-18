新世界「疫市」請逾千人　鄭志剛：配合長遠發展　冀起帶頭作用

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-18 14:43

受疫情影響，本港經濟轉差，失業率更創16年來高位。不過，有大企業宣布「疫情」請人。新世界（0017）宣佈將於3月舉辦大型招聘會，就旗下多項業務增聘逾1000個職位，包括口罩推廣研發、皇都戲院保育大使等，個別職位月薪可高達10萬元。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，面對疫情前所未見的衝擊，相信失業潮會重臨香港，但為配合集團各方面的長遠發展而增聘千人，除為失業或搵工困難的市民帶來希望，更盼望今次招聘會能夠起到帶頭作用，更多企業增聘人手，集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復甦

2月22日起網上預先登記

招聘會於3月13日舉行，因應新世界保育皇都戲院及機場航天城大型綜合項目11 SKIES 即將落成，將招聘相關人手，包括皇都戲院保育大使、口罩「Masketing」及研發專員、ESG策略師、11 SKIES旅遊發展策劃師、數碼媒體策略師、K11卓越服務大使、兒童活動策劃員、運動課程策劃員及見習企業家等職位。

集團指，求職者須由2月22日起透過網上預先登記，於指定時段到達招聘會場，並填寫健康申報表及通過現場體溫檢測，方可進場。招聘會名額有限，額滿將以後補方式處理。

九大「筍工」配合集團最新發展

一、皇都戲院保育大使

策劃及統籌各類型的社區及文藝活動，向本地居民及旅客介紹皇都戲院的珍貴歷史， 協助皇都專家團隊推動保育工作並活化歷史建築物，收集相關文物及口述歷史，建構以文藝薈萃為主題的香港「文化綠洲」。

二、口罩「Masketing」及研發專員

新世界發展是本港首個自設口罩廠房的發展商，將會投放資源研發更多嶄新的防疫設備及產品推廣，為集團旗下物業住客及商戶提供更大的健康保障。

三、ESG策略師

全球氣候暖化，「環境、社會和企業管治」(ESG)日益受到機構投資者及家族基金等重視， ESG策略師將就物業開發及經營實施標準化管理制定環保目標，在注重協同效應的生態系統業務模式中注入環保、健康、智能及關愛元素，為社區帶來長遠福祉。

四、11 SKIES 旅遊發展策劃師

機場航天城11 SKIES將發展為一站式零售、餐飲及娛樂地標，為受裁員潮影響的空中服務員及導遊等旅遊從業員提供新職位，包括深度遊導賞員，為本地居民及旅客度身訂造不一樣的旅遊體驗。

五、11 SKIES數碼媒體策略師

協助11 SKIES數碼媒體進行推廣，利用大數據開拓「新智慧零售模式」，包括打通線上線下、e-shop、IOT物聯網等，聯同精準CRM系統，為顧客提供貼心的消費新體驗。

六、K11 卓越服務大使

隨著社交媒體已成為市民日常生活的一部分，K11卓越服務大使不但提供客戶服務，亦會就著K11集團旗下文化零售地標的藝術展覽及推廣活動等，化身成為「打卡達人」，為客戶發掘最潮的打卡方法，務求令商戶可獲得最大的宣傳效果。

七、兒童活動策劃員

協助兒童發展潛能一直是父母關注的課題，新世界旗下地標式親子商場D‧PARK愉景新城，一直致力打造一個多元智能兒童購物樂園，並聘請兒童活動策劃員，為兒童度身訂造不同的智能活動及素材，從玩樂中學習，引發其自身天賦潛能。

八、運動課程策劃員

新世界一直致力協助香港運動員退役後轉型，旗下位於西貢的香港高爾夫球及網球學院聘請運動課程策劃員，為學員製訂運動訓練日程，現役或退役運動員將獲優先考慮。

九、見習企業家

因應疫情下環球經濟轉變及新世界的創新企業文化，將聘請多名見習企業家，取錄條件之一是提出可行而創新的企業發展方案，若成功取錄將來更有機會將計劃付諸實行。