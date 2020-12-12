新世界長沙灣甲廈首推30伙全數沽清　鄭志剛：品牌獲市場肯定

上月公布的《施政報告》宣布撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅，刺激工商舖交投。新世界（017）旗下長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓，為「撤辣」後首個拆售的商廈項目，今日首輪推出30伙，一小時內已沽清。市場消息指，售價介乎775.2萬至3,343.9萬元，平均呎價約1.3萬元，成交額共逾6億元。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，長沙灣甲級寫字樓項目銷售創佳績。

鄭志剛：進駐新核心商業區具前瞻性

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，繼推出大圍住宅新盤柏傲莊後，集團再推售甲級寫字樓項目，同樣創出銷售佳績，反映集團品牌獲市場肯定。他補充，集團幾年前已進駐長沙灣新核心商業區，策略具前瞻性，亦切合買家對優質商廈物業的需求。

大手客逾8500萬掃4伙

市場消息指，首輪的買家中約八成是用家，不少為醫生或其他專業服務，其餘兩成為投資者。據悉，有投資者斥資約8,520.2萬元大手購入4伙單位。首輪售出單位中，最高呎價為16,420元，屬疫情後區內呎價新高。

新世界早於2017年先後在長沙灣區內投得3幅商業用地，總可建樓面面積約190萬平方呎。而是次推售的荔枝角道888號，為一幢樓高28層的甲級寫字樓，單位建築面積介乎502至2,613平方呎，全層樓面面積約24,044至24,426平方呎，預計2022年4月落成。

此外，集團與港鐵（066）合作的大圍站上蓋住宅項目柏傲莊，一個多月內累售兩期逾2,100伙，套現超過238億元，提早超額完成全年200億元銷售目標。