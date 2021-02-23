財匯局調查康宏核數師 馬時亨：引證了我之前的疑慮

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-23 19:45

財務匯報局今天展開了就康宏控股（1019）2017、2018和2019年度財務報表審計的調查。康宏於2021年2月18日發布了由中匯安達會計師事務所，審計之上述三個年度的財務報表和審計報告。

港鐵（0066）前主席馬時亨接受《香港01》訪問表示，留意到財務匯報局今天展開了康宏財務報表審計的調查，對此表示歡迎。其中，財匯局稱康宏委聘的核數師中匯，對賬目發出保留意見，並不足以反映公司的情況之嚴重性。馬時亨認為是引證了他之前的疑慮，「我之前都多次提及公司管治情況有問題，今次財匯局作出調查，證明康宏資產質素存疑，實際情況比我想像中差，希望其它監管機構會繼續跟進。」

此外，在康宏財報的附注亦指出，公司情況存在重大不明朗因素，可能對公司的持續營運能力造成重大疑慮。

港鐵（0066）前主席馬時亨對財匯局調查康宏過往三年財報表示歡迎。（羅君豪攝）

財匯局調查康宏過往三年財報審計

財匯局表示，中匯對於相關年度的財務報表發出保留意見，這意味著除特定的例外情況外，中匯確認相關年度的財務報表已按照適用的財務匯報要求妥為編制。中匯表示受多種例外情況影響，因而無法取得必要證據以發出無保留意見。

若此類例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，核數師並不允許發表保留意見。相反，他們須退出審計或在審計報告中表明他們未能對財務報表表示意見（即無法表示意見），因為在該情況下，發出保留意見並不足以傳達情況之嚴重性。

財匯局又指出，如果例外情況的影響不限於財務報表的特定要素、賬目或項目，或代表財務報表的很大部分，便會定義為廣泛的影響。

財匯局在考慮了中匯所描述的例外情況的性質和程度後，認為有理由對中匯、項目合夥人及項目質素監控審視員作出調查是否或可能就康宏的2017、2018和2019年財務報表發表適當審計意見。