東亞銀行李民橋：賣人壽業務可能改善銀行盈利能力或資本水平

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-24 16:55

東亞銀行（0023）公布截至去年12月底全年業績，每股盈利0.97元，按年增近9%，但全年派息40仙，按年少13%，派付比率由51.7%跌至41.2%。東亞銀行聯席行政總裁李民橋解釋，新冠肺炎疫情為銀行帶來很大的不確定因素，故董事會選擇保持多些資金以令日後銀行可有更多彈性，據該行的派息政策，派付比率介乎30%至70%，未來派息可有彈性，而該行正出售東亞人壽業務，最終結果可能會對銀行的盈利能力或資本水平都會有改善。

他又指，董事會平衡了業務機會、股東期望及監管期望，而釐定今次派付，該行目前資本水平強勁，可令銀行有能力應付壓力、發展，或者作未來資金決定。去年香港業務人手方面按年持平，未來銀行會繼續投資財富管理、數碼、大灣區業務，預計人手仍繼續持平。

業績顯示，香港業務的減值損失由2019年的3.18億元，激增至去年12.82億元。李民橋指，不良貸款比率從低位上升，但該行已在風險管理上做了很多工作，看不到將來需進行重大減值工作，不良貸款比率短期雖可能維持高位，但水平可控。

財政預算案提到政府計劃上調股票印花稅，李民橋相信高頻交易會受到影響。副行政總裁兼投資總監李繼昌表示，業界認為增幅高，港股已即時有反應，但相信市場消化後會回復平靜，若股份盈利表現理想，投資者自然會買股票。