財政預算案｜銀行學會支持預算案中提出支援就業及投資教育等措施

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 20:07

財政司司長陳茂波於今天發表《2021至22年度財政預算案》，當中提到支援就業、投資教育和培訓人才，以及把握粵港澳大灣區的發展機會，香港銀行學會對此表示支持。

《2021至22年度財政預算案》指出，隨著大灣區發展成為國際科技創新中心，人才的雙向流動將更為暢通，為香港經濟開拓新增長點。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，歡迎一系列支持青年人到大灣區發展和就業的措施，這有助促進香港與大灣區內其他城市之間的人才流動，對跨境金融知識及銀行專業資格的需求亦會因此增加。業界一直致力於大灣區內加快創新金融服務及發展多元化產品，而香港銀行學會將繼續致力推動跨境資格互認安排，積極提供更多與跨境業務相關的專業培訓及課程。

梁嘉麗又指出，香港銀行學會亦樂見預算案提到計劃擴闊『持續進修基金』範疇，添加網上課程，以善用科技及配合進修模式的轉變，提供更多元化的學習途徑。自去年起已成功推出FLEX Learning網上培訓計劃，期望吸引更多從業員可以運用基金報讀網上課程，並繼續支持業界培訓相關的人才。

此外，香港銀行學會也歡迎預算案中所提及為鞏固香港國際金融中心地位而作出的多項措施，包括推動綠色和可持續金融服務及創新科技發展，支持本港發展資產及財富管理中心及家族辦公室業務等。香港銀行學會期望取得進一步詳情，並會積極研究如何在人才發展及培訓方面配合和支持。