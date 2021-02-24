財政預算案｜總商會稱預算案回應本港三大迫切議題

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 19:51

財政司司陳茂波今日（24日）公布新一份財政預算案。香港總商會表示對財算案中提出的措施表示歡迎，在支援經濟和市民的需要，以及應對本港歷來最高的財政赤字之間作出平衡。

總商會主席王冬勝表示，預算案回應了本港三大迫切議題：支援疫情下首當其衝的市民和企業；鞏固本港作為領先金融、商業和旅遊中心的地位；以及為創新驅動的新增長模式奠定基礎。善用政府資源支援經濟復蘇所帶來的效益，反映增加開支是合理的一步。

欣見財政司為企業推紓困措施

鑒於企業面臨嚴重周轉困難，總商會欣見財政司司長為企業推出進一步的財政紓困措施。寬減利得稅及寬免商業登記費、差餉和水電費，都可為企業紓困。我們亦歡迎延長「中小企融資擔保計劃」申請時限及提高貸款上限，協助中小企度過難關。與此同時，財政司司長向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資，將每家企業的資助上限提高至600萬元，將有助企業開拓新市場。

疫情令政府開支短期內增加。然而，本會深信發行政府債券是間接保留財政實力的切實可行方法。我們欣悉政府接納了本會建議書中多項有關發債的建議，包括發行更多綠色債券、銀色債券和通脹掛鉤債券等。發行政府債券、擴大「債券通」的範圍及增發零售債券，將進一步鞏固香港的資本市場，並提升本港作為國際金融中心的地位。

此外，發展保險相連證券資助計劃等新金融產品、為保險業和私募基金提供稅務寬減、資助在香港設立或遷册來港的開放式基金型公司，以及其他適時措施，將帶來長遠裨益，為未來發展鋪路。

旅遊業為香港的支柱產業之一，過去一年受疫情打擊而陷入停擺。我們樂見政府將投放大量資源，推廣本地景點和重振旅遊業，而這應在時間上配合重啟邊境和放寬檢疫隔離規定等安排，政府應以此作為重點工作。我們認為發放消費券刺激本地消費，亦有助支援水深火熱的旅遊和零售業。

總商會支持財政司司長決定延續和優化「遙距營商計劃」，資助企業採用資訊科技方案，並為僱員提供適切培訓。STEM教育資助計劃推展至小學，亦有助培育未來人才，促進香港發展成為大灣區的創科樞紐。

料措施可助香港復甦

為實現香港的減碳目標和改善整體空氣質素，總商會歡迎政府推出本港首份電動車普及化路線圖，並將於2021年中更新《香港清新空氣藍圖》。其他環保措施包括加裝可再生能源系統、能源審核寬免，以及向「回收基金」注資10億元。這些措施均有助香港邁向更環保、更宜居的城市。

王冬勝表示，儘管香港在過去一年面對種種挑戰，很高興看到財政司司長回應企業和市民燃眉之急的同時，亦為香港未來作出長遠規劃。他又指出隨著全球經濟逐漸復甦，加上啟動疫苗接種計劃，期望這些措施成為香港經濟復甦的重要動力。