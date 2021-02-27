[星之谷]港樓價「核爆都唔跌」 美聯儲續放水 2021樓巿勢牛氣冲天

撰文： 子非魚 最後更新日期： 2021-02-27 06:00

2020年被稱為「消失的一年」、「不堪回首的一年」。經歷了一整年的世紀疫情，世界經濟大受打擊，本港失業率也由2020年初的3.4%颷升至今年初的7%，創了17年（即對上一次非典型肺炎疫情後）的新高。 面對全球性的經濟災難，本港樓巿繼續保持「核爆都唔跌」的本色，差餉物業估價署的「較受歡迎屋苑的售價指數」更於逆巿下，由2019年12月的318.8點升至2020年12月的321.4。

放眼香港，見到巿面不少商舖都關門大吉，飲食、航空、服務業裁員，不免會認為樓巿不跌神話屬匪異所思。但如果以全球環境去看，香港的情況屬不幸中之大幸，疫情帶來的衝擊相對地沒有那麼嚴重。也許是經歷了17年前的沙士一疫，香港人比世界各地的人更懂得應付疫情，導致整體染病率並不嚴重。

無限量寛推升資產價格

此外，港人對「搵錢」的應變能力屬首屈一指。現時在街上不時會見到外賣速遞電單車在穿梭，其他的郵件速遞服務也變得活躍。筆者亦曾撰文，指出在疫情期間，新增私家車及電單車登記數目均錄得一倍的增長。相信不少人都轉型加入了電單車外賣或郵件速遞的大軍，失業率數字未必能如實反映。

放眼世界，疫情已發生了一年，各地政府正忙於重整經濟，尤其是美國政府剛剛換屆，相信原有的提振經濟措施不會下架，而新的方案將陸續出台。去年實施的無限量寛，已令美元兌各種貨幣匯率下跌了十多個百分點。匯率下跌往往帶來資產價格的上升，港元匯率與美元掛勾，本港股巿及樓巿將得到強力的支持。

近日，世界各地已開始接種肺炎疫苗，在疫情顯現曙光下，相信本港經濟將在短時間內復甦，應跌而不跌的樓巿亦將會乘勢再上，相信2021牛年亦會是一個樓巿牛年。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

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*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表香港01立場。