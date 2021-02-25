百威亞太：內地業務佔整體銷售75%　現已大致恢復

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-25 15:27

百威亞太（1876）去年盈利按年跌42.8%至5.14億元（美元‧下同）；收入下跌12.4%至55.88億元；總銷量減少12.1%，至81.1億公升。聯席主席兼首席執行官楊克透露目前中國市場業務在整體銷售、收入和經營溢利均佔約75至80%，是集團最大的市場，集團除了有在當地生產及銷售，也有與當地公司合作，中國政府推出的內循環政策有助刺激內部消費，預計中國經濟將會持續增長，亦會利好集團業務表現。

疫情之下，早前中國各地實施封城措施，令集團去年2至4月銷售渠道受到重大打擊。楊克說當時不少餐廳均需停業，令集團的銷售渠道受阻。惟直至去年6月，銷售渠道已經回復正常，集團業務表現也隨之恢復。近期內地北部及東北地區出現零星新冠肺炎個案，為防止疫情擴散，當局鼓勵民眾就地過年，他稱這將有利沿海地區高端產品業務增長，包括是：廣東、浙江、上海等省市，目前確診數字已經回落，加上中國政府有效控制疫情，集團對整體經濟及行業復甦持謹慎樂觀的態度，將會繼續投資涵蓋不同價位及類型的創新產品，擴大產品組合和把業務數碼化。

他續道由於目前市況仍不太明朗，故未有訂下今年業績指引，集團也暫時未有集資需要。