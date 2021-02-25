新地半年基礎溢利升30%至175億元　派中期息1.25元

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-25 17:32

新地（0016）公布，截至去年底，半年純利為135.78億元，按年跌12%，若撇除投資物業公平值變動，半年基礎溢利則升30.2%，至174.82億元，派中期息1.25元．

期內，集團收入為460.7億元，按年增加19％，其中物業銷售的溢利為123.66億元，按年大增逾八成，增幅顯著的主要原因是財政年度的香港出售發展項目大部分已於上半年落成；按所佔權益計算，期內錄得合約銷售額約147億元。

租金收入方面，總租金收入按年下跌3%，至港幣123.61億元，淨租金收入按年跌2%，主要受香港出租物業組合租金收入下跌所影響。

土地儲備方面，期內透過農地轉換新增一幅位於屯門掃管笏的住宅用地，並擁有該項目75.2%權益；亦透過私人協商購入一幅位於屯門的工業用地，計劃改為寫字樓及零售用途。截至去年底，按所佔樓面面積計算，在香港土地儲備為5,600萬平方呎，當中包括約2,230萬平方呎的發展中物業，足夠集團未來五年的發展需要；另有約3,370萬平方呎不同用途的已落成物業，分佈香港各區。

在已落成物業中，絕大部分用作出租及長線投資用途。集團會繼續在有適當機會時透過各種渠道補充土地儲備，包括積極將農地更改成可發展樓面。

郭炳聯：一如以往堅持投資香港和內地

主席兼董事總經理郭炳聯表示，本港經濟於短期內將繼續受多種內外挑戰所影響。本港新冠疫情下，內地口岸限制措施嚴格，成為短期經濟復蘇的主要障礙，同時令旅遊業相關等部分行業的經營環境仍然困難，他重申，一如以往對未來充滿信心，堅持投資香港和內地。

儘管未來數月本地新冠疫情或會反覆，但用家需求穩健，極低息環境及暢旺的股票市場將支持香港住宅市場，未來十個月集團計劃在港推售多個項目，惟其銷售時間和銷情或不確定，並取決於疫情的發展，項目包括何文田PrinceCentral、北角海璇第二期和屯門御海灣第二期，以及多個住宅項目的第一期，包括沙田瓏珀山、元朗站發展項目和鄰近香港濕地公園的大型項目。

集團亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。內地方面，集團將推售的項目包括全資發展項目東莞瓏匯的新一期，以及數個合作發展項目的新批次，包括佛山瀧景和中山奕翠園。

在短期而言，集團在香港出租物業組合的續租仍甚具挑戰，租金繼續面臨下調壓力。商場業務會繼續受影響，直至與內地往來限制取消。在環球跨境往來受限制的情況下，酒店業務將仍然困難。面對逆境，集團深信以客為先是應對市場變化和挑戰的最佳方案。