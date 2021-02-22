資金流向價殘傳統股　長實、新地反彈　專家睇好呢兩隻地產收租股

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-22 20:48

本港二手樓市價量齊升，據地產代理數據，上周末十大屋苑成交量，按周急增至37宗，創約8年新高，大地產發展商已先以實際行動反映睇好後市，以長實（1113）為例，集團斥103億元首度插旗啟德區，10年來首度以破百億元，奪東九啟德跑道區最後一幅住宅地，呎價逼1.6萬元，貴鄰近地皮兩成。

長實（1113）斥103億元首度插旗啟德區，奪東九啟德跑道區最後一幅住宅地（資料圖片）

同時市場觀望本港第四波新冠疫情放緩，或出現「報復式」消貴，市場資金亦由新經濟股流入傳統經濟股，本地地產收租股今日（22日），大部分均逆市上升兼成交增加。

其中新地（0016）三連漲，股價一度升至119.7元，創13個月新高，收市亦升近4%，報118.3元；新世界（0017）亦升4%，報38.7元；長實升近3%，報43.75元；鷹君（0041）收市報28.250，升幅約12.8%；信和置業（0083）亦升5%，報12.42元；希慎興業亦升1.6%，報31.25元。

疫情未見影響新盤銷情，多個新盤開賣時均見人龍。（資料圖片）

擁有海港城等主要商場的九龍倉置業（1997）收報47元，升2.5%；不過九倉（0004）跌近1%，收市報17.84；領展（0823）亦跌0.5％，報69.8元。

交銀：去年底已看好地產收租股

疫情後資金集中炒作新經濟，及與內地國策相關的股份，鮮有留意地產收租股這類「舊經濟」，不過近期相關股份全面反彈，究竟地產收租股將再次成為投資者寵兒，還是仍有隱憂，不宜沾手呢？

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰接受《香港01》訪問時表示，不論街舖或商場舖，相信租金水平已經見底，因此去年底已看好本地地產及收租股會反彈。他解釋，本地消費購買力主要來自中產、中高收入人士，疫情影響下失業率上升，市民購買力雖受影響，但在股市的財富效應下，沒有預期中嚴重，而且疫情舒緩、社區防疫措施放寬後，「周圍都人山人海」，因此市場出現「報復式消費」的預期。

另一方面，樓市在過去一年未見有太大跌幅，「以股票的術語去講，壞消息已經盡出」，近日二手成交創新高、一手樓只要開價合理，「唔見有邊個樓盤賣唔到」。雖然去年有近五萬人離開香港，但當中可能包括女佣、中資、外資員工，以及留學生等因疫情離開香港，若果恢復通關，人口回流，未來住屋需求或有強勁增長。

回調約5%才考慮吸納

話雖如此，他亦提醒市場有兩大隱憂，包括移民潮會否出現，或外資會否撤走。早前受社會事件及「港區國安法」落實影響，有外資機構宣布撤出香港，市場擔心會影響本港國際金融中心的地位，經濟受拖累下，連帶股、樓前景都受影響。

但他指出，「（外資）要走的舊年已經走咗」，仍未撤走的，或會減慢步伐，他舉例，滙控（0005）亦傳出將部分高層移至香港進駐，笑言「資金係最誠實」，如果無事無幹 ，「外資可能繼續留底，走咗嘅都會返轉頭」。

市場前景逐步明朗，但謝騏聰亦提到，股價已累積一定升幅，而且不會如科技股一樣急升，「央行放水令資產格價上升，但唔會即時反映在股價上面。」若果有意投資的話，建議回調3至5%左右才考慮吸納，較看好新地及新世界兩隻股份。

溫傑認為投資者可考慮買入地產收租股，推介新地及新世界。（資料圖片）.

光大新鴻基財富管理策略師溫傑就指出，疫情放緩下，令到不少相關股份有炒作，除了地產收租股外，亦包括零售、餐飲類股份，但零售、餐飲股較「細隻」，波動大，若果要投資「通關概念股」，反而可考慮濠賭股。

另外，他表示，雖然地產收租股近日反彈，但距離疫情前高位仍有一段距離，投資者可考慮吸納，他同時亦推介新地及新世界。