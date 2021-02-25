新地郭炳聯﹕對中港兩地長遠前景充滿信心　香港可把握大灣區機遇

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-25 19:27

新鴻基地產（0016）主席郭炳聯指出，業績期內，新冠疫情持續並反覆，外圍環境亦不穩定，儘管如此，集團在嚴峻的經營環境下，仍能維持整體業務發展和錄得平穩業績，雖然酒店業務受疫情嚴重影響。

他又指出疫情期間，新地繼續秉持「以心建家」的精神，各同事謹守崗位，尤其是前線員工努力不懈，做好抗疫工作以保障住客、租戶、顧客和員工的健康與安全，更適時為商戶提供適切支援以利經營。疫情亦令我們發揮變革和創新思維，更積極了解市場趨勢，主動聆聽顧客意見，尤其對綠色環保、社區融合、創新科技方面的要求，令集團的各類樓宇質素及服務得以精益求精，領先市場。

他指出新地一直積極響應政府的抗疫措施，樂見政府因應近日疫情緩和而放寬食肆堂食限制。然而，整體經營環境以致經濟能否全面恢復，相信最重要是即將開展的疫苗接種計劃能否為全港大部分市民有效落實，令疫情持續受控，以致香港與內地和鄰近地區能盡快通關及正常往來。

繼續於中港兩地物色投資機會

新地會繼續在香港和內地物色合適的投資機會，並專注發展多個地標項目，包括香港西九龍高鐵站上蓋、上海 ITC、南京IFC及杭州江河匯等大型綜合項目。尤其是內地的收租及投資物業，隨著未來四年間新項目落成，其總樓面面積將會由目前的約1,500萬呎大幅增加至超過2,500萬呎。

郭炳聯指出，新地對香港和內地的長遠前景充滿信心。在「一國兩制」的方針下，香港處於有利的位置，把握大灣區持續發展和環球經濟復蘇所帶來的機遇。新地有信心，憑藉久經考驗的經濟抗禦力、努力拼搏的精神、多元文化和符合世界標準的營商慣例，香港將繼續成為內地和世界的主要金融、貿易和商業樞紐。

他表示香港自2019年年中社會事件，以及過去一年多新冠疫情，社會和經濟經歷長時間波動和衝擊，短期而言，我們相信業務仍然充滿挑戰，但新地在香港經營超過半個世紀，一起經歷過不同的風浪。新地深信香港最終會戰勝疫情，亦已作出充份準備，以把握經濟重回正軌時的發展機遇。