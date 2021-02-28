強積金被批只惠及基金經理　黃友嘉：已致力提高收費透明度

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-28 13:56

積金局主席黃友嘉即將卸任，並於今日（28日）發表其6年任期內的最後一篇網誌。他在文中重申，強積金是適合香港的退休保障制度，不但符合不同打工仔所需，且具備財政持續性，能有效應對人口老化。

致力促進市場競爭 推進收費下調

對於外界批評，投資於強積金基金只惠及基金經理，而且其收費及回報亦一直受爭議，黃友嘉解釋，強積金制度設計上，除預設投資策略及強積金保守基金設有收費規定外，積金局沒有特定收費規管功能，但局方致力透過多種途徑提高強積金收費透明度，促進市場競爭，加深打工仔投資理財能力，選擇性價比高的強積金基金，以推進收費下調。

他續指，強積金整體平均基金開支比率已由2007年12月的2.1%，下降至去年12月的1.44% ，減幅超過三成。

強積金制度成立20年以來，其總資產規模累積至去年年底已有約1.14萬億，當中36%（約4,100億元）為扣除收費後的淨投資回報，平均年率化回報率達4.8%，跑贏同期通脹1.8%。

黃友嘉表示，強積金制度已成為打工仔的退休保障支柱，但面對疫情、人口老化、經濟增長減慢及市況波動等種種挑戰，下一個十年勢必由金融科技主導，冀積金易平台能為強積金生態系統注入一番新氣象，包括推動競爭，帶來更好價格、產品和服務質素，最終令計劃成員獲益。