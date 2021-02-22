黃友嘉將卸任積金局主席　自爆個人強積金回報達五成高於市場水平

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-22 18:47

積金局主席黃友嘉在任6年，即將於今年三月卸任，並由中大前校長劉遵義妻子、畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人劉麥嘉軒接任。

今日（22日）黃友嘉與傳媒聚會，他指出，自己過去工作具意義，得到政府及同事協助下，成功建立積金易平台、預設投資計劃等；又大讚強積金制度可靠、又有自主性，非常適合香港人，「打工仔會有話事權」，更在會上罕有透露自己的強積金投資回報逾50%，高於整理投資回報的36%。

黃友嘉認為自己在位六年，過去工作具意義。（受訪者提供）

應積極管理強積金

會上記者多次追問他的強積金投資組合，不過他沒有透露，笑言擔心大家會「跟風」，跟隨他的組合投資，但建議市民要定期檢視自己的基金組合，年輕人應更加積極管理強積金投資，因應自己年齡所需，以及風險承受能力供款，而且制度本身不用花太多時間管理，每月固定供款，以平均成本法投資，不會如部份不熟悉市場的散戶投資者「高追低沽」。

他又透露，自己當年年輕時，於美國做的第一筆投資，正是一個可扣稅自願性供款的互惠基金。他表示多年只有2,000多美元的資金，現時回望，認為是一個好合適的投資選擇，主要因為基金不用承受股票市場的高風險，認為這種基金與強積金制度近似，因此認為，坊間質疑強積金投資是「益基金佬」的說法有誤解。

會上提到多個受社會爭議的政策，包括強積金對沖、提早提取供款等問題，他表示要由相關政策局去回應，自己加入評論對公眾沒益處，但認為退休屬長遠安排，不應因短期事件而受影響。