假盈警│藍籌新貴海底撈去年少賺9成　竟然是好事!?

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-02 12:40

藍籌新貴海底撈（6862）一入恒指就發盈警兼純利跌9成，但股價不跌還逆市倒升！原來...是假盈警！

海底撈發盈警，預計2020年度淨利潤較2019年度淨利潤約23.47億（人民幣‧下同）下降約90%。海底撈股價午市收升0.2%，報69元。

下半年扭虧為盈賺近12億元

按公司預計，去年淨利潤跌約9成，即意味去年全年賺約2.35億元。公司去年上半年蝕9.64億元，意味去年下年賺近12億元，下半年成功扭虧為盈，可見公司雖然疫情打撃，但下半年業務迅速回復。

另外，海底撈指，去年淨利潤下降主要歸因於2019年新型冠狀病毒爆發，及全球各地國家及地區對消費場所實施的限制對營運造成重大影響。同時，因美元兌人民幣的匯率波動而出現淨匯兌損失約2.35億元，其中的絕大多數為未實現的匯兌損失。

海底撈下半年成功扭虧為盈，賺近12億元。（微博圖片）

回看公司業績，海底撈2019年淨利潤約23.47億元，其下半年淨利潤為14.3億元，去年下半年盈利跌近16%。如撇除外匯損失，海底撈2020年下半年盈利是與2019年下半年相約。

不過，儘管海底撈下半年挽回上半年頹勢，但仍遜市場預期。市場預期公司去年全年賺近8億元，下半年賺17.6億元。摩根士丹利指，公司純利下跌，除受疫情影響外，其加速開店令成本上升，預期公司去年全年收入為298億元，賺6.1億元，下半年收入為201億元，賺15.7億元，全年純利率約6%，撇除外匯損失，純利率約7%，下半年純利率約7.8%。摩根士丹利予「持有」評級，目標價為56港元。