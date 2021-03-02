財經評論│財爺驚動市場？　北水再流走　恒指二萬九關攻防

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-02 19:50

隔晚美股反彈及科技股回穩，帶動港股高開256點，最多升313點見29765點，其後隨美期和A股回吐，並上演29000點攻防戰，全日波幅逾800點，最終跌1.2%或356點，收報29095點，成交額2,327億元。北水今日再度淨流出港股，達18.2億元。

恒指高開低走，今日重磅金融股領跌，滙豐（0005）連跌3日，今再跌2.3%，友邦（1299）跌3.1%，兩者合共拖累恒指147點。早前追落後的傳統股亦見回吐，油價回落至60美元水平，「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386）均跌逾2%。濠賭股銀娛（0027）跌4.5%，為跌幅最大的藍籌。

阿里弱不禁風 騰訊700關得而復失

科技股隨昨晚納指反彈，惟隨市況高開低走，騰訊（0700）上午一度升近3.5%，最高見722元，惟升幅收窄，最後更未能企穩700元關口，收升0.1%，報698元。美團開市升5.8%報388元，其後一直走低，最後倒跌1.2%，報362.4元。

阿里巴巴（9988）反彈乏力，開市只彈高約0.3%便走低，最後倒跌2.2%，報229.4元，創1個半月新低。據指螞蟻集團暫停回購員工股權，而彭博行業研究分析師Francis Chan已經三次下調螞蟻集團的估值預期，按其最新估算，其淨值現已不足1,080億美元，比去年11月IPO所隱含的估值低了大約60%。

阿里巴巴反彈乏力，開市只彈高約0.3%便走低，最後倒跌2.2%，創1個半月新低。（Getty）

市場笑言「香港有波爺 市場有波幅」

受惠有傳中概股百度和嗶哩嗶哩最快3月在香港第二上市，港交所（0388）曾一度重上500關，升近3.8%，惟其後傳出「再上調股票印花稅」後便無以為繼，最後跌0.4%，報487.6元。

財政司司長陳茂波今日接受《彭博電視》採訪時表示，香港股票交易印花稅對於經常交易者只是成本的一小部份，其中「不排除進一步調高股票印花稅」的言論一度被中港傳媒廣泛傳播，惟其後政府澄清，目前不計劃進一步上調股票印花稅，但也無意取消已決定上調的股票印花稅。可見繼上周政府加股票印花稅後，市場對此仍是驚弓之鳥的狀況。現時政府已作出澄清，其股價望可回穩。

自2月24日陳茂波宣讀《財政預算案》時，上調股票印花稅由買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。北水便連沽港交所3日，淨沽出達75億元，昨日小幅淨流入7億元，今日又淨沽出3億元。

市場笑言：「香港有波爺 市場有波幅」。北水今日再度流出港股，據Wind數據，北水今早曾一度淨流入近31.8億元，但財爺「不排除進一步調高股票印花稅」的言論傳出，北水隨即流出，今日最後反而淨流出18.2億元。

（北水今早曾一度淨流入近31.8億元，最後反而淨流出18.2億元。資料來源：Wind）

A股力守3500關

A股也同樣走低，但並非由港股所拖累，而是中國銀保監會主席郭樹清表示，外圍股市回調，也恐令A股捱沽，加上不良貸款規模仍會增長，令內銀股受壓。

上證收跌1.2%，收報3508點，力守3500關，深證跌0.7%，兩市成交9,175億元（人民幣‧下同）。白酒股跑輸大市，貴州茅台（上海：600519）跌4.6%，五糧液（深圳：000858）跌2.9%。

郭樹清表示，把防範風險作為金融業的永恒主題，又指今年整體市場利率回升，估計貸款利率亦將回升和調整，但總體利率仍然較低。

他又指，今年要處置的不良貸款規模仍會增長，趨勢甚至會延續到明年，疫情後部份企業生產活動處於不正常狀態，面臨還款困難，不良貸款上升是必然趨勢。去年銀行業已經加大不良貸款處置力度，全年處置不良貸款超過3萬億元人民幣，按年增加7,000至8,000億元。加上，房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速。

金融股走弱，建行（0939）和工行（1398）三連陰，分別跌1.3%和1%，建行A（上海：601939）更跌3%，招行（3968）收市價更創近1個半月新低，跌2.2%。

中國銀保監會主席郭樹清表示，把防範風險作為金融業的永恒主題，又擔心外圍股市回調，也恐令A股捱沽。

郭樹清：擔心外國金融市場泡沫破滅而影響A股

郭樹清又指，疫情發生以來，各國都採取積極財政政策和極度寬鬆貨幣政策，其副作用開始顯現，例如歐美發達國家金融市場和實體經濟嚴重背道而馳。他擔心市場被迫調整，擔心外國金融市場泡沫破滅，而現在中國市場與外國市場高度相連，而房地產領域核心問題仍是泡沫較大，金融化泡沫化傾向比較強，形容是金融體系最大灰犀牛。

A股後市方面，由於年初大幅走高，獲利盤增多，市場趁勢調整，而基金和機構調整倉位應基本到位。加上，中國即將進入兩會行情（兩會將於3月4和5日舉行），走勢應可維持穩定。