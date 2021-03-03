旅發局年度推廣開支逾11億　重點之一向全球推廣大灣區

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-03 21:52

旅發局今日公布2021至2022年度的工作計劃，連同常規撥款，年度共有11.38億元的推廣開支，其中主力爭取旅客盡快來港的短期策略，佔開支35%，而吸引高端客群的中長期策略，佔開支40%，持續進行的工作則佔25%。

旅發局總幹事程鼎一指，除了即將推出全新「賞你住」計劃及新一輪的「賞你遊香港」活動外，會在旅遊陸續重啟時，會透過大型推廣活動平台「Open House Hong Kong」，刺激旅客來港意慾，例如為個別市場安排美食﹑建築及風水等「尊享體驗」行程。

他表示，旅發局會重整對內地市場的策略，增加用於大灣區的推廣資源，本地盛事如「香港單車節」則增添大灣區元素，例如在港珠澳大橋舉辦賽事；又會向全球進行推廣大灣區，建立大灣區一程多站的旅遊品牌及會展旅遊樞紐，鼓勵大灣區旅客在港過夜。他又強調，旅發局會平均分配予不同客源市場，重啟旅遊初段會注重亞洲周邊地區及大灣區。

程鼎一又指，由於疫情反復，未來3至6個月，全面恢復跨境往來仍有難度，但或能與個別市場逐步重啟旅遊；而歐洲國家亦它定於今年6﹑7月時恢復區內旅遊，因此預期本港跨境旅遊最快今年下半年或第四季逐步重啟。

他續稱，受疫情影響，旅發局去年有不少項目未能推展，獲得的7億多額外撥款絶大部分未有使用，將全數歸還政府。而在2021至2022年度，獲得7.65億元額外撥款，與去年相若。