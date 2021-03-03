王冬勝倡議大灣區構建與國際接軌金融規則體系

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-03 19:11

全國兩會即將開幕之際，有內地傳媒報道，全國政協委員、香港總商會主席、滙豐亞太區行政總裁王冬勝，就進一步推進粵港澳大灣區發展提交建議，提出構建與國際接軌的金融規則體系，推動大灣區內金融市場和金融服務的一體化。

賦予大灣區內自貿區自主改革許可權

王冬勝建議，可通過賦予大灣區內現有自貿區更大範圍、更深層次的自主改革許可權，進一步消除制度性障礙，構建與國際接軌的金融規則體系。此舉措除了可以推動大灣區內金融市場和金融服務的一體化，亦有助於形成可複製、可推廣的制度創新成果，助力完善國家高水平、開放型經濟新體制。

實施「單一通行證制度」 落實法律規則的趨同

具體來說，他建議在大灣區實施金融機構牌照和資格「單一通行證制度」，使粵港澳三地的金融機構在跨境提供金融服務時，毋須再單獨申請准入。另外，將部分與跨境金融業務密切相關的香港判例法，率先在自貿區轉化為當地金融法規和規範性文件，推動落實法律規則的趨同。他又建議落實合同的適用法律，可選擇香港法律或約定可在香港進行仲裁。

他續提出，以徵信記錄跨境使用為突破口，推動大灣區數據訊息互聯互通；建立「深港澳數據融通機制」，並推進區內從業資格互認，促進人才雙向流動。