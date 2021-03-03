汽車之家將招股　分析料兩因素影響爆發力｜新股IPO

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-03 21:07

再有一隻中概股回港上市，由中國平安持股的汽車服務平台汽車之家計劃明日開始招股。汽車之家是內地網民查看汽車價格及車款資料時最常使用的網站。按招股書披露，於2019年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中，汽車之家佔據的市場份額達到29.9%。

股東陣容方面，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安 （2318） 的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%，Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几接受訪問時指出，汽車之家是內地最大的汽車平台網站，又有中國平安作為大股東，盈利能力穩定，可以現金認購。不過他指出受到兩大因素影響，相信該股上市初期爆發力有限，「水位」不多。

賽生藥業雖然錄得逾千倍超購，一手難求，可惜股價表現令人跌眼鏡。

賽生藥業錄逾千倍超購 惟僅能平手收市

第一個因素是市況因素，近期環球股市急劇波動，連帶之前大旺的IPO新股熱潮，相信亦已經告一段落。正如今日的賽生藥業，雖然錄得逾1067倍超購，一手難求，可惜股價表現令人「跌眼鏡」。股價低開近2%，一直潛水，午後股價才隨市發力，掉頭抽升約3%，高位見19.3元，迅即吸引「即日鮮」股民連忙沽貨止賺，收市力守招股價18.8元，平手收市。

第二、汽車之家是第二上市股份，集團早於美國紐交所上市。受到股份回港第二上市消息帶動，美股股價已經偷步炒上，變相亦限制了港股上市首日的「水位」。按美股昨晚收報118美元 (折合約915港元)計，倘若本港上市的汽車之家以市場傳聞的招股上限定價，本港發售價相對美股收市價將出現溢價10%。