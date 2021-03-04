Impossible Foods下調香港建議零售價超過20%

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-04 12:55

植物肉公司Impossible Foods宣布，受惠於過去一年銷量和規模經濟效益的龐大增長，將香港建議零售價格下調超過20%。由明日（3月5日）起，其340 克零售裝植物牛肉在本港所有百佳超級市場的建議零售價會由89.9元下降至65.9元。

是次降價為Impossible Foods不到一年內第三次以雙位數的幅度降價。該公司在今年 2 月下調美國境內超級市場的建議零售價格 20％，同月又向美國境內供應予餐廳的食品批發商調低其產品售價平均約 15%，現將降價延伸至香港以及其他有售 Impossible™ Beef Made From Plants（Impossible™ 植物牛肉）的亞洲市場。

Impossible Food 標榜跟真牛肉一樣會「流血」，滿足食肉獸味蕾。公司在2020年初推出「豬肉」Impossible Pork和Sausage ，希望有助打開亞洲市場。（圖：Impossible Foods）

Impossible Foods 香港總經理藍凱慧表示，公司的餐廳銷售點自去年1月以來上升了160％，零售網絡也在不斷擴展，很高興看到本地零售商將價格相應下調直接回饋消費者，這有助鼓勵大眾轉向購買價格相宜的植物肉類，公司希望一直降價，最終目標是比傳統碎牛肉更便宜。

目前Impossible 植物牛肉 於全港約 100 間百佳超級市場有售，包括 PARKnSHOP、FUSION、TASTE、food le parc 及 GREAT FOOD HALL，亦於 parknshop.com 有售。