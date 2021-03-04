香港不再獲美國傳統基金會經濟自由度評分　學者﹕影響有限

撰文： 張偉倫 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-04 13:59

美國傳統基金會在最新一份經濟自由度指數中，並無將香港給予獨立評分，而是將香港與澳門與中國一同評分。在最新排名，中國排第107位。在此之前，香港在該自由度指數一直是名列前矛，更曾連22年掛名第一。今次香港在評分榜中缺席，自然備受外界關注。不過學者認為，香港仍是經濟自由度相當高的地方，今次事件不會對本港營商環境及經濟自由情況造成影響，反而香港應在促進不干預別人的自由這方面作出努力。

雷鼎鳴認為香港不再獲基金會獨立評分，似是政治考量，所以作出評論的意義不大。（余俊亮攝）

科技大學經濟系前系主任雷鼎鳴指出，一直以來該基金會以極右立場見稱，並且追隨前總統特朗普的方針。若從近年來中美關係及國際形勢發展，今次基金會不再對香港作出評分，似乎是政治考量，所以作出評論的意義不大。

他進一步指出，具體的經濟自由度仍是相當高，若基金會不給予高分實屬講不過去，或因此作出不予評分的做法。

雷鼎鳴直言香港在經濟自由度相當高，不認為曾遭到削弱；反而有必要將部份紅線劃出，讓外界知悉其行徑不可過界或損害別人，香港社會應努力向不損害別人自由的社會進發。

徐家健認為，今次香港被剔出指數「唔係咩大不了嘅事」。（羅國輝攝）

徐家健﹕對資本市場造成影響有限

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，香港被剔出指數「唔係咩大不了嘅事」，始終學術界從來都不太重視這一類指數，因為這些指數的研究方法並不太科學化，只是覆蓋稅率居多，但關乎一些規管及壟斷的問題卻又未能反映。

對於是次剔出香港，徐家健提出一些可能性，其一是在「一國兩制」變形走樣下，將香港納入研究範圍已沒有意思，香港已經是中國的一部分，正如指數無須為上海、北京制訂排名。其二是相對「陰謀論」的可能性，當近年該指數反映香港經濟愈漸不自由，排名持續向下，衍生更多相關的負面新聞，便受到一些「影響」，從而將香港剔除。

他認為即使香港被剔出指數之外，對資本市場造成影響非常有限，「啲錢好醒目嘅，唔使靠呢啲指標去教佢哋做嘢」，資金本身已經有能力對投資作分析。